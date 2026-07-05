Gotterup logra el 5° triunfo de su carrera en el John Deere Classic

El estadounidense Chris Gotterup (-20) se impuso por dos golpes sobre Ben Kholes (-18) en un dramático cierre del John Deere Classic este domingo en el TPC Deere Run en Silvis, Illinois.

Gotterup, de 26 años, superó un déficit de cinco golpes para iniciar una estelar cuarta ronda de 62 golpes.

"Solamente queríamos empezar bien y creo que hicimos un buen trabajo con eso", dijo Gotterup a la cadena CBS.

"Amo este torneo, pensé que no tenía chance de ganar, esto es algo increíble".

El nacido en Easton, Maryland, logra su tercer título de la temporada luego de triunfos en el Abierto de Phoenix y el Abierto de Hawái.

Con un temprano horario de salida, Gotterup vivió los momentos definitivos desde su teléfono esperando por su eventual coronación o la oportunidad de definir el título en un playoff.

Como resultado de la victoria de Gotterup, Kholes sufre un doloroso revés al llegar al último hoyo empatado pero un golpe desafortunado puso la pelota en el agua, sentenciando cualquier posibilidad de lograr su primer triunfo en PGA.

Un doble bogey en el hoyo 18 llevó a Kholes al tercer lugar dejando en el segundo puesto a Max Homa.

El argentino Emiliano Grillo (-12) fue el latino más destacado en la competencia terminando empatado por la posición 26, lejos del segundo lugar logrado en la temporada anterior.

La próxima semana se llevará a cabo el Abierto de Escocia en la continuación del calendario del circuito de PGA.