Gran expectativa por salida a Bolsa de SpaceX, que hace temblar todos los récords

SpaceX inicia este jueves la última etapa de su introducción en bolsa, que se espera establezca varios récords mundiales, con una demanda que supera por mucho la oferta pese al tamaño gigantesco de la operación

Para evitar cualquier imprevisto, el anuncio del día para su debut bursátil, el viernes, no se oficializará hasta el final de la jornada del jueves, aunque Wall Street se encuentra ya en gran expectativa.

Según la cuenta en Bluesky que sigue el rastro a su avión privado, Elon Musk, el director de SpaceX, está en la región de Nueva York desde el martes.

El primer día de cotización de las empresas de mayor nivel sus directivos acuden para hacer sonar la campana en la apertura de la sesión, en este caso en Times Square, sede del Nasdaq, la bolsa electrónica que recibirá a SpaceX.

Todo indica que el magnate tendrá éxito en su apuesta de recaudar 75.000 millones de dólares en acciones de su grupo aeroespacial, con lo que triplicaría la mayor entrada a Bolsa de la historia, la de la petrolera Saudi Aramco en 2019 (25.600 millones de dólares).

SpaceX está ahora valorada en 1,765 billones de dólares, más que los 1,7 billones del grupo saudí en su momento, lo que la convertiría en una de las diez capitalizaciones bursátiles más grandes del mundo.

A pesar de estas cifras astronómicas, "hay muchas probabilidades de que la cotización de la acción se dispare" el viernes cuando empiece a negociarse, advierte Jay Ritter, especialista en salidas a bolsa en la Universidad de Florida.

"Parece que la demanda de los inversores institucionales es cuatro veces superior al número de títulos que efectivamente se les van a vender", añade.

- Colonizar Marte -

SpaceX está tan confiada que ha decidido, según la cadena Cnbc, asignar 30% de las nuevas acciones a inversionistas particulares, una proporción inusual.

Muchos de estos pequeños accionistas comparten la visión de Elon Musk, la de un conglomerado polifacético, entre cohetes, inteligencia artificial (IA), chips, internet satelital y red social.

Pero es también un grupo cuyo crecimiento se desaceleró el año pasado y que perdió casi 5.000 millones de dólares en 2025 debido en parte a fuertes inversiones en IA.

Ritter sostiene que "no hay manera de justificar una valoración semejante. (...) Pero el mercado no haría eso si no creyera, al menos un poco, en las proyecciones optimistas" de SpaceX.

Lo que vende Elon Musk a los inversionistas, mucho más que las actividades que ya generan ingresos, como el lanzador Falcon o la red de internet Starlink, es un potencial y unos mercados que aún no existen, como el de los centros de datos en el espacio.

Ninguna otra empresa de este tamaño habla de colonizar la Luna o Marte, como se atreve a hacerlo SpaceX.

Gurú de las salidas a bolsa, Jay Ritter no recuerda una expectativa similar, salvo con Facebook. "Cientos de millones de personas ya tenían una cuenta de Facebook, así que dio muchísimo de qué hablar".

Un recibimiento favorable en Wall Street el viernes podría impulsar la fortuna de Musk más allá del umbral simbólico del billón de dólares, algo nunca visto.

La senadora demócrata Elizabeth Warren instó el miércoles a la Sec -el regulador bursátil estadounidense-, a suspender esta salida a bolsa mientras se hacen las verificaciones necesarias para asegurarse de que los inversores no sean engañados.

El grupo Stop Funding Billionaires (Alto a la financiación de los multimillonarios) organiza una concentración el viernes para denunciar esta recaudación de fondos que, sostiene, dará "más dólares al autoritarismo", al referirse al apoyo financiero de Musk a Donald Trump.

Sin embargo, ni los escépticos ni los críticos de las posturas derechistas de Musk parecen poder empañar un triunfo anunciado.