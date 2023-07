Grandes amigas: quién es Elena Galera, la nueva confidente que Anto Roccuzzo tiene en Miami

escuchar

El mundo del fútbol festejó con el reencuentro del argentino Lionel Messi y el español Sergio Busquets en Inter Miami; pero más allá de la magia que resurge poco a poco de la combinación de las habilidades de ambos, fuera de las canchas se consolida otra relación de amistad entre las parejas de ambos deportistas: Antonela Roccuzzo y Elena Galera.

Con un estadio DRV PNK repleto de celebridades, como David y Victoria Beckham, Camila Cabello, Sean Combs y DJ Khaled, todos los reflectores apuntaron a lo que sucedía con el debut de Sergio Busquets y Lionel Messi con Inter Miami. Sin embargo, en las horas siguientes, muchos fanáticos se empezaron a preguntar quién era la mujer que acompañaba al futbolista español.

Elena Galera se robó las miradas en el palco de las familias de los nuevos refuerzos de Inter Miami @elenagalera / Instagram

Elena Galera, la esposa de Busquets, es una figura enigmática que siempre se mantuvo alejada de los focos mediáticos. No obstante, al convertirse en la nueva compañera de Antonela para disfrutar el estilo de vida en Miami, también se puso en el centro de la atención de los hinchas del conjunto rosa.

Aunque antes trabajó como enfermera en un reconocido hospital de Barcelona, España, ahora se dedica por completo a impulsar la carrera de su esposo y criar a sus dos hijos: Enzo, de siete años, y Levi, de cinco, quienes compartirán la aventura en la Ciudad del Sol junto con los tres hijos de Leo y Anto: Thiago, Mateo y Ciro.

El origen del vínculo de Antonela Roccuzzo y Elena Galera

La amistad entre Antonela y Elena se remonta a más de una década, cuando sus respectivos esposos jugaban en el FC Barcelona, entre 2006 y 2019. Según la revista Hola, los Busquets fueron parte de la exclusiva lista de invitados al casamiento de Messi y Antonela, en la ciudad de Rosario, en junio de 2017.

Cuando Messi fue llevado a París para jugar con el PSG, Elena publicó un emotivo mensaje de despedida: “Amiga, no sabes la falta que me vas a hacer, pero la distancia no será un obstáculo para nosotras. Los queremos mucho, familia. Nuestros mejores deseos para ustedes en esta nueva etapa”. Ahora, con el fichaje de ambos futbolistas en el Inter Miami, tienen la oportunidad de volver a encontrarse.

Elena visitó a "Anto" en París después de que los Messi tuvieron que mudarse en 2021 @elenagalera / Instagram

Otro claro signo de que los Messi y los Busquets son grandes amigos es la foto que publicó La Pulga este jueves en Miami, en una cena en la que también se hicieron presentes David y Victoria Beckham y Jorge Mas, uno de los dueños del Inter Miami.

Una usuaria activa en Instagram

Al igual que Anto, Elena disfruta de un estilo de vida saludable y también sigue a diario algunas rutinas de ejercicio. A su vez, es una usuaria activa en Instagram, donde tiene casi 880 mil seguidores, que pueden mantenerse al tanto de sus actividades y vivencias en esta nueva etapa. Recientemente, compartió algunas imágenes del momento en que llegaron a su nuevo hogar, con el mensaje: “¡Qué semana!”.

Entre sus publicaciones, se pueden apreciar momentos íntimos, como el cumpleaños de su marido. En los últimos días, incluso apareció una foto junto a Antonela Roccuzzo en el estadio, donde ambas lucen sonrientes y cómplices. Asimismo, sorprendió a todos al compartir una postal junto a la famosa Kim Kardashian, quien fue una de las asistentes a la presentación de Messi en Miami.

La familia de Sergio Busquets vivirá su cambio de vida en Miami junto con los Messi, con quienes comparten amistad hace muchos años @elenagalera / Instagram

¿Dónde vivirán los Busquets en Miami?

Una de las interrogantes que surgió tras la llegada de los Busquets a Miami fue cuál será su residencia. Mientras Messi ya cuenta con varias propiedades en la ciudad, trascendió que Elena y Antonela Roccuzzo preferirían vivir cerca para poder compartir momentos juntas y estrechar sus lazos de amistad.

LA NACION