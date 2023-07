Araceli González contó que le diagnosticaron SIBO e hizo un pedido a sus seguidores: “No puedo hacer nada”

escuchar

En las últimas horas, Araceli González contó que recibió un diagnóstico de SIBO (Sobrecrecimiento Bacteriano en el Intestino Delgado, por sus siglas en inglés), una enfermedad bacteriana que se presenta con bastante frecuencia y que puede confundirse con la celiaquía, el colon irritable o la intolerancia a la lactosa. La actriz manifestó estar tranquila ante la noticia y advirtió que se encuentra bajo el tratamiento que le recomendaron los médicos. En tanto, hizo un pedido a sus seguidores: “Soy muy novata”.

“Me acaban de diagnosticar SIBO ayer [por el viernes]”, advirtió la intérprete de Nano a través de su perfil de Instagram, donde acumuló más de un millón y medio de seguidores. Y contó: “Lo tomé con mucha calma. La verdad es que no me estresó recibir el diagnóstico porque, sinceramente, cuando ya sabés lo que tenés, podés abordarlo como corresponde y es lo que me está pasando a mí ahora”.

Araceli González destacó el apoyo de Fabián Mazzei

En tanto, González señaló que el reciente diagnóstico la hizo reflexionar. “Me frenó, porque venía como media enloquecida. Entonces, me olvido de comer como corresponde, y yo siempre como muy bien. No consumo lactosa, porque soy intolerante, ni gluten, porque no me hace bien”, apuntó, en referencia a los proyectos laborales que enfrentaba.

Araceli González reveló que tiene SIBO

Además, destacó el apoyo de su pareja, Fabián Mazzei, y de su hija, Flor Torrente. “Estamos investigando con Mazzei y recién mi hija me llamó, porque una amiga suya lo tiene hace dos meses. Entonces me recomendó a un nutricionista, que te hace el seguimiento del cuidado”, contó. E insistió: “Yo lo tomé muy tranquila. La verdad es que no puedo hacer nada, ya lo tengo”.

Y reflexionó: “Son los distintos stop que nos pone la vida. Generalmente, uno va tan acelerado con todo que no se da cuenta. Me sirve para volver a mi camino, al de comer bien y en los tiempos que hay que hacerlo. Siempre la vida te da estas cosas, como que te desbandás, pero volvés. Y lo bueno es estar lúcido para darse cuenta”.

Un pedido a sus seguidores

Araceli González apareció en el clip mientras disfrutaba de un mate. “Lo endulcé con coco. Hoy puedo tomarlo, mañana no sé. Soy muy novata y me preguntan demasiado. Y la verdad, no sé”, señaló. La actriz apuntó que recibe muchas inquietudes sobre el SIBO y que aún se encuentra en período de investigación de la enfermedad. “Me estoy tomando con calma todo esto y veo que hay un acelere del otro lado, muchos de saber qué es porque no lo tienen muy claro, como yo, y muchos de que saben todo y te recomiendan”, apuntó.

La actriz invitó a sus admiradores a chequearse

Y agregó: “Lo más importante es que ya estoy diagnosticada, que tengo que hacer una dieta con un nutricionista que me va a ayudar y que voy a estar muy bien. Les iré contando qué me dicen”. Para finalizar, González hizo un llamamiento a chequearse a sus seguidores: “Lo más importante es tener el diagnóstico. Vayamos a un médico, que nos vea y nos diga qué tenemos. Y, a partir de ahí, poder cuidarnos como corresponde”.

