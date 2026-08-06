Grandes Ligas sancionan a relevista y entrenador de los Marineros por pelea

Las Grandes Ligas del béisbol sancionaron este jueves al lanzador relevista de los Marineros de Seattle, Gabe Speier, y al entrenador Dan Wilson por una pelea en la que se vaciaron los banquillos.

Los dos fueron expulsados el miércoles luego de la trifulca surgida durante la victoria por 4-2 de los Marineros sobre los Tigres en el T-Mobile Park de Seattle.

Speier fue castigado con tres partidos de suspensión, mientras que Wilson fue penalizado con un juego. Las sanciones incluyen multas por un monto no revelado.

Las penalizaciones se impusieron antes del último encuentro de la serie que disputan ambas novenas este jueves en casa de los Marineros. El entrenador, que nunca antes había sido castigado en su carrera, cumplió la suspensión en ese partido.

Las Grandes Ligas dijeron que las sanciones fueron consecuencia de que Speier "lanzara intencionalmente" una bola contra Gleyber Torres, de Detroit.

El segunda base venezolano fue golpeado en la pierna izquierda en la octava entrada por una recta de Speier de 96,3 mph (154,9 km/h).

Fue el segundo impacto consecutivo recibido por Torres y se produjo una entrada después de que Cal Raleigh, de Seattle, fuera golpeado en el torso por una recta de 94,7 mph del relevista venezolano de Detroit, Enmanuel De Jesus.

Speier apeló su suspensión y ninguna sanción se impondrá hasta que el proceso concluya.

El abridor de los Marineros, Bryan Woo, había golpeado a tres bateadores de los Tigres en sus siete entradas en blanco.

"Este tipo de cosas suele unir a los muchachos", dijo Wilson. "Tiende a cultivar intensidad y creo que fue un gran ejemplo de ello".