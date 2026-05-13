Grant Holmes y tres relevistas lanzan juego de un hit ante Cachorros, y Bravos se imponen por 5-2

ATLANTA (AP) — Grant Holmes se combinó con tres relevistas para tolerar apenas un hit, Austin Riley y Mike Yastrzemski conectaron sendos vuelacercas y los Bravos de Atlanta vencieron el martes 5-2 a los Cachorros de Chicago.

El colombiano Didier Fuentes (2-0) lanzó tres innings sin permitir carreras en relevo de Holmes, quien no había lanzado desde el 1 de mayo, y los Bravos se llevaron el primer juego de una serie de tres entre los mejores equipos de la Liga Nacional.

El abridor de Atlanta trabajó cuatro innings, permitiendo un jonrón solitario de Alex Bregman y un rodado impulsor del venezolano Moisés Ballesteros. Holmes regaló cuatro bases por bolas y ponchó a cinco en su faena de 78 lanzamientos.

Dylan Lee lanzó un octavo inning perfecto y Raisel Iglesias retiró en orden el noveno para su séptimo salvamento. El cubano Iglesias no ha permitido carreras en 11,6 entradas esta temporada.

Yastrzemski se fue de 2-2 con tres carreras impulsadas, incluido su jonrón de dos carreras en el quinto inning que depositó la pelota frente al restaurante Chop House en el jardín derecho. Más temprano en el inning, Riley conectó un cuadrangular solitario de 409 pies al jardín izquierdo, que empató el juego 2-2.

Los Bravos ostentan la mejor marca de las Grandes Ligas, con 29-13.

Colin Rea (4-2) permitió cinco carreras con siete hits, incluidos ambos jonrones de los Bravos. Otorgó una base por bolas y ponchó a uno.

Los Cachorros (27-15) han perdido tres compromisos seguidos.

Los Bravos rindieron homenaje al mánager miembro del Salón de la Fama Bobby Cox y al expropietario Ted Turner en el primer juego en casa desde que ambos murieron.

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