Griezmann lidera el triunfo del Orlando sobre el Monterrey en la Leagues Cup

El francés Antoine Griezmann volvió a marcar con el Orlando City y encaminó la victoria 2-1 sobre Monterrey este miércoles, en el estadio Inter&Co, por la primera fecha de la Leagues Cup, jornada en la que el Dallas FC derrotó 2-0 al Querétaro.

A sus 35 años, Griezmann hizo gol en su debut en la MLS ante el San José Earthquakes, y este miércoles en su primer partido de Leagues Cup también se estrenó anotando.

El exdelantero del Atlético de Madrid y Barcelona hizo el 1-0 al minuto 27 al estirar la pierna izquierda para anticiparse a la marca del defensa colombiano Stefan Medina.

El trinitense Tyrese Spicer firmó el 2-0, de penal, al minuto 60.

Los Rayados del Monterrey dirigidos por el argentino Matías Almeyda se acercaron 2-1 al minuto 90+9 con un gol de su refuerzo belga Hugo Cuypers.

Los clubes de la MLS dieron otro golpe de autoridad con el triunfo del FC Dallas por 2-0 sobre el Querétaro en el estadio Mansfield.

El equipo texano ganó con goles del colombiano Santiago Moreno (minuto 47) y del uruguayo Joaquín Valiente (minuto 81).

En el estadio Nu, la constelación del Inter Miami se impuso 4-2 a un atrevido y exigente Atlético San Luis.

Tras una larga secuencia de pases, la escuadra mexicana se puso en ventaja 1-0 con gol de David Rodríguez (minuto 4).

Las Garzas mostraron su poder ofensivo con la visión panorámica del mediocampista brasileño Casemiro y con tres asistencias del lateral izquierdo Noah Allen.

La remontada del Inter comenzó con un doblete del astro argentino Lionel Messi (minutos 11, 44) quien además le dio una asistencia al brasileño Micael dos Santos (minuto 45+7). El venezolano Telasco Segovia también aportó un gol (minuto 26).

El San Luis intentó seguir en la pelea con el 4-2 que marcó el español Rafael Llorente (minuto 51).

Cuando el equipo mexicano vivía uno de sus mejores momentos, el partido fue suspendido por tormenta.

México se sacudió el dominio estadounidense en el estadio Geodis Park donde el León venció 1-0 al Nashville SC con un gol del colombiano Daniel Arcila (minuto 79).