Griezmann lidera el triunfo del Orlando y Toluca vence al campeón en la Leagues Cup

El francés Antoine Griezmann volvió a marcar con el Orlando City y encaminó la victoria 2-1 sobre Monterrey este miércoles, en el estadio Inter&Co en Orlando, por la primera fecha de la Leagues Cup, jornada en la que el Toluca goleó 3-0 al Seattle Sounders, campeón defensor.

Después de dos días de competencia, la MLS tiene siete victorias por cinco de la Liga MX.

A sus 35 años, Griezmann hizo gol en su debut en la MLS ante el San José Earthquakes, y este miércoles en su primer partido de Leagues Cup también se estrenó anotando.

El exdelantero del Atlético de Madrid y Barcelona hizo el 1-0 al minuto 27 al estirar la pierna izquierda para anticiparse a la marca del defensa colombiano Stefan Medina.

El trinitense Tyrese Spicer firmó el 2-0, de penal, al 60'.

Los Rayados del Monterrey dirigidos por el argentino Matías Almeyda se acercaron 2-1 al 90'+9 con un gol de su refuerzo belga Hugo Cuypers.

"Fue un partido donde tuvimos muchas ocasiones y también nos hicieron dos goles, y, obviamente, tenemos que mejorar, pero nos vamos tranquilos por la actitud del equipo", comentó el argentino Lucas Ocampos, extremo del Monterrey.

Los clubes de la MLS dieron otro golpe de autoridad con el triunfo del FC Dallas por 2-0 sobre el Querétaro en el estadio Mansfield.

El equipo texano ganó con goles del colombiano Santiago Moreno (47') y del uruguayo Joaquín Valiente (81').

En el estadio Nu, en Miami, la constelación del Inter Miami se impuso 4-2 a un atrevido y exigente Atlético San Luis.

Tras una larga secuencia de pases, la escuadra mexicana se puso en ventaja 1-0 con gol de David Rodríguez (4').

Las Garzas mostraron su poder ofensivo con la visión panorámica del mediocampista brasileño Casemiro y con tres asistencias del lateral izquierdo Noah Allen.

La remontada del Inter fue posible con un doblete del astro argentino Lionel Messi (11', 44') quien además le dio una asistencia al brasileño Micael dos Santos (45'+7). El venezolano Telasco Segovia también aportó un gol (26').

El San Luis intentó seguir en la pelea con el 4-2 que marcó el español Rafael Llorente (51').

Cuando el equipo mexicano vivía uno de sus mejores momentos, el partido fue suspendido por tormenta.

- Toluca golea al Seattle Sounders -

México reaccionó ante el dominio estadounidense en el estadio Geodis Park, en Nashville, donde el León venció 1-0 al Nashville SC con un gol del colombiano Daniel Arcila (79').

Más tarde, en el primer partido de la Leagues Cup jugado en México, el Toluca dirigido por el argentino Antonio Mohamed arrolló 3-0 al Seattle Sounders del legendario entrenador Brian Schmetzer en el estadio Nemesio Diez, en Toluca.

"El Turco" Mohamed ha pugnado por que el torneo también se juegue en territorio mexicano para contrarrestar la desventaja que tienen los clubes aztecas de ser visitantes en los estadios estadounidenses.

"Ojalá que un equipo mexicano pueda competir hasta la última instancia, sería lindo", dijo Mohamed. "Nosotros hicimos muy buen partido, pateamos al arco 40 veces y era para hacer más goles"

Los Diablos Rojos del Toluca lograron la victoria con goles de Jesús Gallardo (3'), el brasileño Helinho (64') y el uruguayo Federico Viñas (90'+3), recientemente fichado.

En el estadio BMO, en Los Ángeles, se jugó el último partido del día. Tras empatar 1-1 en el tiempo regular, Los Ángeles FC se llevaron el punto adicional al vencer en penales 5-4 al Guadalajara.

El LAFC se puso en ventaja 1-0 con gol del gabonés Denis Bouanga (38'). Roberto Alvarado (42') hizo el 1-1 para las Chivas mexicanas.