Griezmann negocia su fichaje por el Orlando City (fuente próxima a conversaciones)

El francés Antoine Griezmann, atacante del Atlético de Madrid, se encuentra en conversaciones con el Orlando City para su traslado a la liga norteamericana (MLS), según informó este lunes a la AFP una fuente cercana a las negociaciones.

A Griezmann, de 34 años, se le ha vinculado insistentemente con diferentes clubes de la MLS como destino final de su carrera y es un declarado admirador de otras ligas estadounidenses como la NBA y la NFL.

Orlando City, franquicia que no clasificó a los pasados playoffs de la MLS, posee los llamados "derechos de descubrimiento" de Griezmann, confirmó la fuente.

Este mecanismo le otorga a Orlando prioridad sobre otros clubes para las conversaciones con el ex capitán de la selección francesa, que fueron avanzadas el lunes por The Athletic.

El mercado de fichajes de la MLS está abierto desde el 26 de enero hasta el 26 de marzo, antes de una segunda ventana entre el 13 de julio y el 2 de septiembre.

Aunque ya no es titular indiscutible en el club madrileño, Griezmann ha marcado 12 goles esta temporada en 35 partidos.

Máximo goleador de la historia del Atlético (210 goles), el atacante extendió en junio del año pasado su contrato con el equipo colchonero hasta junio de 2027.