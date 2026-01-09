Grok desactiva herramienta que permite desnudar personas

Grok, el asistente de inteligencia artificial de la plataforma de Elon Musk, desactivó este viernes su función de creación de imágenes para los usuarios que no pagan, tras ser criticado por generar imágenes falsas sexualmente explícitas de mujeres y menores.

Estas imágenes, creadas mediante el retoque de fotos o videos de personas reales para que parecieran desnudas, provocaron protestas en todo el mundo.

Cuando los usuarios de X, la plataforma social de Elon Musk, lo contactaron el viernes, Grok respondió: "La generación y edición de imágenes están actualmente reservadas a los suscriptores de pago. Puedes suscribirte para desbloquear estas funciones".

La Comisión Europea anunció el jueves la imposición de una medida cautelar a X tras el escándalo relacionado con las imágenes sexualmente explícitas de menores generadas por Grok.

El organismo dijo haber emitido una "orden de retención", una medida legal que obliga a X a "conservar todos sus documentos internos relacionados con Grok hasta finales de 2026", según declaró a la prensa un portavoz.

A principios de diciembre, la UE multó a X con 120 millones de euros por incumplir la Ley de Servicios Digitales (DSA), a pesar de reiteradas amenazas del presidente estadounidense Donald Trump, quien acusa al bloque europeo de atacar a los gigantes tecnológicos estadounidenses a través de su legislación digital.

El gobierno británico, por su parte, instó el martes a X a encontrar una solución "urgente" para evitar la proliferación de imágenes falsas "repugnantes" de mujeres desnudas y menores generadas por Grok.

"Lo que hemos visto en línea en los últimos días es absolutamente repugnante e inaceptable en cualquier sociedad que se precie", declaró Liz Kendall, ministra de Tecnología del gobierno laborista de Keir Starmer.