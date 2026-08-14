Guantes de descargas eléctricas para agentes de inmigración de EE.UU. aumentan temor a abusos

Los planes para dotar a los agentes de migraciones de EE.UU. con guantes capaces de propinar descargas eléctricas aumentan la preocupación por posibles abusos de parte de un cuerpo que, según sus críticos, actúa con celo excesivo y carece de la formación adecuada.

"Como si no bastara con agredir y disparar a personas en las calles", declaró en X el representante demócrata Maxwell Frost. "Ahora gastan 20 millones de dólares en dolorosos guantes de descarga eléctrica para sus matones enmascarados que actúan al margen de la ley".

"Hay que frenar al Ice", afirmó Frost en referencia al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (Ice, por sus siglas en inglés), la agencia encargada principalmente de ejecutar el plan del presidente Donald Trump de deportar a millones de inmigrantes indocumentados.

El Ice ha sido objeto de críticas debido a una serie de tiroteos mortales durante operaciones de control, incluidos los casos de dos ciudadanos estadounidenses en Minesota, ocurridos en enero, que participaban en protestas contra la agencia.

Los críticos han centrado su atención en la mano dura empleada por los agentes del Ice para detener a inmigrantes y en una supuesta rebaja de los estándares de formación para los nuevos reclutas.

El plan de adquisición de estos guantes —informado inicialmente por Associated Press— contempla que el Departamento de Seguridad Nacional (Dhs), la agencia matriz del Ice, gaste entre 10 y 20 millones de dólares en dispositivos descritos como herramientas de "distracción y desescalada".

El dispositivo Glove (siglas en inglés de Emisor de Voltaje de Baja Intensidad Generado) es fabricado por Compliant Technologies, una empresa con sede en Kentucky que se presenta en su sitio web como proveedora de "herramientas no letales de última generación para empoderar y proteger a quienes sirven".

El Glove propina una descarga menos potente que la de una pistola Taser, otro dispositivo utilizado por las fuerzas del orden para reducir a sospechosos.

En respuesta a consultas sobre los guantes, el Dhs declaró que el Ice "evalúa constantemente las necesidades de sus agentes sobre el terreno para garantizar que dispongan de las herramientas y el equipo necesarios para detener y expulsar de forma segura a los inmigrantes ilegales con antecedentes penales".

"Cada decisión se toma tras un análisis minucioso y se revisa adecuadamente para asegurar que cualquier tecnología utilizada por el Ice sea coherente con todas las políticas y normas aplicables a las fuerzas del orden", afirmó el Dhs en un comunicado.

"Uso indebido"

John Sandweg, quien se desempeñó como director interino del Ice bajo la presidencia del demócrata Barack Obama, declaró en una entrevista con Ms Now que los agentes del Ice tienen un "trabajo increíblemente difícil", pero expresó su preocupación por los guantes de descargas eléctricas.

"Desplegar esta tecnología —que, hay que reconocer, es menos que letal— en una época en la que realmente no tenemos mucho interés en capacitar a los agentes sobre cómo utilizarla, resulta verdaderamente alarmante", afirmó Sandweg.

"No hace falta mucha imaginación para visualizar el uso de esta tecnología contra una madre que, tal vez, solo ofrece una resistencia mínima al verse separada de sus hijos", señaló. "Es demasiado fácil que se haga un uso indebido de ella contra una población que no representa ninguna amenaza".

La representante demócrata Pramila Jayapal expresó inquietudes similares.

"El Ice ha puesto en el punto de mira a manifestantes y ciudadanos comunes que se dirigían al trabajo o a llevar a sus hijos a la escuela", escribió en X.

"Esto no aumentará la seguridad de nadie; de hecho, simplemente dota al Ice de otra herramienta peligrosa para actuar contra ciudadanos (estadounidenses) e inmigrantes por igual".

La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (Aclu) anunció en julio que presentó más de 50 demandas contra el gobierno federal en nombre de personas y familias presuntamente perjudicadas por actos de agentes de inmigración en 17 estados y en Washington.

También en julio el Ice detuvo a más de 51.000 personas por infracciones migratorias en todo el país —la cifra más alta en un solo mes desde que Trump asumió el cargo en enero de 2025—, según informaron medios estadounidenses citando fuentes del Departamento de Seguridad Nacional (Dhs).