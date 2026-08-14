Declaran emergencia por la tormenta tropical Lala en el Pacífico: se esperan fuertes lluvias, vientos intensos y oleaje peligroso

Hawái se prepara para el impacto de un sistema que avanza por el océano Pacífico y que podría intensificarse durante las próximas horas. La tormenta tropical Lala mantiene una trayectoria hacia las islas y amenaza con combinar lluvias torrenciales, vientos fuertes, inundaciones, deslizamientos y oleaje peligroso, por lo que ya motivó la declaración de emergencia por parte de las autoridades estatales.

La tormenta tropical Lala avanza hacia Hawái

De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés), Lala se encontraba por la madrugada del viernes 14 de agosto cerca de los 16,7 grados de latitud norte y 148,9 grados de longitud oeste. El sistema se desplazaba hacia el oeste-noroeste y presentaba una presión central mínima estimada de 997 milibares.

Satélite De La NOAA Hoy

La tormenta registraba vientos máximos sostenidos equivalentes a aproximadamente 58 millas por hora (93 km/h), con ráfagas de hasta 69 millas por hora (111 km/h). El pronóstico indica que el sistema se fortalecerá mientras se aproxima a Hawái, aunque su estructura presenta una asimetría.

Hawái declaró la emergencia ante la amenaza de la tormenta Lala

El gobernador de Hawái, Josh Green, declaró el estado de emergencia el jueves ante la aproximación del fenómeno. La medida busca facilitar la preparación y garantizar que los recursos necesarios estén disponibles ante los posibles efectos de Lala.

Green advirtió que la tormenta representa una amenaza seria, especialmente para la Isla Grande, y pidió a la población que adopte medidas preventivas antes de que las condiciones empeoren, según indicó Fox Weather.

El sistema registra vientos máximos sostenidos de 58 millas por hora (93 km/h) y ráfagas de hasta 69 millas por hora (111 km/h) NHC

La declaración se produjo mientras las autoridades incrementan las medidas de preparación ante un escenario que podría incluir varios peligros simultáneos. La combinación de precipitaciones intensas, viento, oleaje y condiciones costeras adversas puede generar impactos importantes en las zonas expuestas.

Según el medio, la formación de Lala llevó a las autoridades hawaianas a prepararse para un posible impacto significativo. El medio señaló que una advertencia de huracán está vigente para la Isla Grande, mientras que también se encuentra activo un aviso de tormenta tropical para el condado de Maui, que comprende Maui, Lanai, Molokai y Kahoolawe.

El océano Pacífico podría favorecer fortalecimiento de Lala

El escenario previsto por el NHC contempla un aumento progresivo de la intensidad durante los próximos días. El pronóstico oficial proyecta una evolución creciente mientras Lala se aproxima a la Isla Grande.

La previsión establece los siguientes valores máximos de viento:

Para el viernes por la tarde: 63 millas por hora (101 km/h), con ráfagas de 75 millas por hora (121 km/h).

Para la madrugada del sábado: 69 millas por hora (111 km/h), con ráfagas de 86 millas por hora (138 km/h).

Para el sábado por la tarde: 75 millas por hora (121 km/h), con ráfagas de 92 millas por hora (148 km/h).

Para el domingo por la madrugada: 75 millas por hora (121 km/h), con ráfagas de 92 millas por hora (148 km/h).

Para el domingo por la tarde: 69 millas por hora (111 km/h), con ráfagas de 86 millas por hora (138 km/h).

Para el lunes por la madrugada: 69 millas por hora (111 km/h), con ráfagas de 86 millas por hora (138 km/h).

El NHC espera que las condiciones ambientales permanezcan generalmente favorables para el fortalecimiento durante los próximos dos días. El principal elemento limitante será el ingreso de aire seco de niveles medios hacia la circulación del ciclón.

Con este escenario, el organismo pronostica que Lala se convertirá en huracán cuando se aproxime a la Isla Grande el sábado. La interacción con el relieve de la isla podría producir cambios temporales en la estructura y en la intensidad del sistema durante su acercamiento más próximo.

Tormenta tropical Lala amenaza con lluvias e inundaciones

La lluvia será uno de los principales peligros asociados con el sistema. El NHC anticipa que las precipitaciones vinculadas a Lala comenzarán a afectar a la Isla Grande durante el viernes y posteriormente se extenderán hacia el oeste sobre el resto de la cadena de islas durante el fin de semana.

La combinación de grandes cantidades de agua y el relieve de Hawái eleva especialmente el riesgo de inundaciones y deslizamientos de tierra. El organismo advierte que las precipitaciones podrían generar anegamientos potencialmente mortales, con una amenaza mayor en las zonas de terreno escarpado.

Existe una advertencia de huracán para la Isla Grande y un aviso de tormenta tropical activo para el condado de Maui NHC

Oleaje peligroso por Lala en Hawái

El peligro no estará limitado a tierra firme. El océano Pacífico experimentará un importante aumento del oleaje asociado con la tormenta, con especial preocupación en las costas expuestas al viento.

El NHC anticipa olas grandes y peligrosas, particularmente alrededor de la Isla Grande, con los mayores efectos en las costas expuestas orientadas hacia el viento y en sectores del sur. El prolongado período de oleaje podría provocar inundaciones costeras localizadas y erosión de las playas.

Según Fox Weather, las olas podrían superar los 30 pies (9 metros), lo que convierte a las playas en zonas especialmente peligrosas. El riesgo costero también se ve reforzado por mareas que ya se encuentran elevadas.