Guardia Costera de EE.UU. rescata a 11 sobrevivientes de accidente de avioneta

La Guardia Costera de Estados Unidos informó el miércoles de madrugada que rescató a 11 personas que pasaron cinco horas aferradas a una balsa después de que su avioneta se estrellara frente a la costa de Florida.

Los rescatistas izaron a los 11 adultos bahameños desde una balsa salvavidas que flotaba a unos 130 kilómetros de Melbourne, Florida.

Las autoridades recibieron el martes por la mañana la señal de un transmisor localizador de emergencia procedente de la pequeña avioneta de hélice, señaló la Guardia Costera en un comunicado.

Una tripulación aérea de la cercana Base de la Fuerza Espacial Patrick ya se encontraba en vuelo realizando un ejercicio de entrenamiento y se unió a los rescatistas de la Guardia Costera para localizar al grupo.

"Ya habían estado en la balsa unas cinco horas. Solo con verlos se podía notar que estaban angustiados", declaró Rory Whipple, oficial de rescate en combate de la Fuerza Aérea, en una rueda de prensa el miércoles.

"No tenían comunicaciones, así que ni siquiera sabían que íbamos hasta que estuvimos justo encima de ellos", añadió.

Las autoridades bahameñas investigan el accidente, que se sospecha fue causado por una falla de motor, indicó la Guardia Costera.

La comandante de la Fuerza Aérea Elizabeth Piowaty calificó de "bastante milagroso" que las 11 personas sobrevivieran al accidente.