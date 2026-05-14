Chucky Lozano no juega y es el mexicano mejor pagado de la MLS: Messi gana más del triple

Hirving “Chucky” Lozano atraviesa uno de los momentos más contradictorios de su carrera. El atacante mexicano aparece como el futbolista mexicano con mejor sueldo en la Major League Soccer (MLS) durante 2026, pero al mismo tiempo quedó fuera de los planes deportivos de San Diego FC. La diferencia económica frente al resto de los latinos en Estados Unidos resulta amplia. En comparación, Lionel Messi todavía domina el ranking salarial con cifras que superan por poco más del triple el ingreso anual del exjugador del Napoli.

Cuánto gana Chucky Lozano en la MLS

La Asociación de Jugadores de la MLS publicó su guía salarial de 2026 y colocó a Lozano entre los contratos más altos de toda la competencia. El mexicano tiene una compensación garantizada anual de US$9,33 millones, mientras que su salario base es de US$6 millones.

Por su parte, Lionel Messi tiene un salario base de US$25 millones y una compensación garantizada de US$28,33 millones para la temporada 2026 de la MLS. Así, el argentino supera a Lozano por cerca de US$19 millones y cobra más del triple que el delantero mexicano en compensación garantizada.

El mexicano Hirving "Chucky" Lozano, de San Diego, festeja su gol en el partido del sábado 5 de abril de 2025, ante los Sounders de Seattle (Meg McLaughlin/The San Diego Union-Tribune via AP) Meg McLaughlin - The San Diego Union-Tribune

El ranking salarial también muestra el crecimiento económico de la MLS durante los últimos años. Jugadores como Lorenzo Insigne, Sergio Busquets y Miguel Almirón aparecen entre los contratos más elevados del torneo, lo que refleja la estrategia de varios clubes para atraer figuras internacionales con experiencia europea. Dentro de ese escenario, Lozano ocupa un lugar privilegiado en ingresos pese a su situación deportiva actual.

San Diego FC apartó a Lozano pese a su contrato multimillonario

La situación deportiva del mexicano cambió durante la temporada 2026. Reportes de ESPN México señalaron que San Diego FC tomó la decisión de separarlo de los planes del club para la próxima campaña. El informe apunta a diferencias deportivas y a la postura del cuerpo técnico encabezado por Mikey Varas.

Según reportes periodísticos, la relación entre Lozano y el entorno deportivo del club se deterioró conforme avanzó el torneo. Varas habría tomado distancia del futbolista debido al bajo impacto competitivo y a la intención de renovar la estructura ofensiva del equipo. Esa decisión habría colocado al mexicano fuera de la planificación rumbo a 2027 pese al peso económico de su contrato.

Messi es el mejor pagado de la MLS (Photo by CHANDAN KHANNA / AFP) CHANDAN KHANNA - AFP

Chucky Lozano quedó fuera de la lista preliminar de México para el Mundial 2026

Fox Sports reportó que Javier Aguirre, director técnico de la Selección Mexicana, dejó fuera a “Chucky” de la convocatoria mundialista tras evaluar su rendimiento, estado físico y actualidad competitiva. El técnico mexicano optó por otros perfiles ofensivos para integrar la lista del torneo internacional, que debe presentarse antes del 1° de junio.

El atacante participó en las Copas del Mundo de 2018 y 2022. Además, marcó uno de los goles más recordados de la selección azteca frente a Alemania en Rusia 2018. Sin embargo, su desempeño durante 2026 afectó su posición dentro del grupo dirigido por Aguirre.

Hirving "Chucky" Lozano posa con la bufanda del San Diego FC al ser presentado por el club de la MLS Gregory Bull - AP

¿Por qué Chucky Lozano no se va de San Diego FC?

Lozano todavía mantiene contrato activo con San Diego FC y su salida depende de negociaciones deportivas y financieras entre ambas partes. ESPN México señala que el club no logró cerrar una transferencia inmediata debido al alto costo salarial del atacante.

Su salario limita el número de equipos interesados y obliga a San Diego a evaluar opciones como préstamo, rescisión o venta futura antes de liberar su plaza dentro del plantel.