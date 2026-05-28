Guatemala acepta ataques conjuntos de EE.UU. contra narcotraficantes (NYT)

Guatemala ha acordado llevar a cabo ataques conjuntos con Estados Unidos contra narcotraficantes en su territorio, informó este jueves el periódico estadounidense The New York Times

La medida marca una escalada en la ofensiva del presidente estadounidense, Donald Trump, contra los cárteles de la droga que operan desde América Latina

De acuerdo con el diario, el presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo, acordó los ataques con el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, en una llamada la semana pasada

La nación centroamericana ha solicitado formalmente "cooperación en operaciones dirigidas por las fuerzas de seguridad guatemaltecas contra organizaciones de tráfico de drogas" en una carta dirigida a Hegseth, informó al diario la oficina del presidente

El gobierno de Trump comenzó a atacar embarcaciones en el mar Caribe y en el océano Pacífico oriental en septiembre del año pasado, insistiendo en que está en guerra con lo que denomina "narcoterroristas" que operan desde América Latina

Sin embargo, no ha presentado pruebas concluyentes de que las embarcaciones que tiene como objetivo estén involucradas en el tráfico de drogas, lo que ha provocado un acalorado debate sobre la legalidad de las operaciones. La ONU ha denunciado estas como "ejecuciones extrajudiciales"

Los cárteles internacionales, con ayuda de narcotraficantes locales, trafican drogas y lavan dinero en Guatemala y otros países de Centroamérica, alimentando la violencia regional

Se estima que el 90% de la cocaína que llega a Estados Unidos pasa por Centroamérica y México en camiones, aviones, barcos y submarinos, según funcionarios estadounidenses