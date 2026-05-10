Guerra con Irán "no terminó", el uranio iraní debe ser retirado, afirma Netanyahu

El uranio enriquecido de Irán debe ser "retirado" antes de que la guerra entre Estados Unidos e Israel contra la república islámica pueda considerarse terminada, declaró el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en una entrevista el domingo.

"No ha terminado, porque aún queda material nuclear -uranio enriquecido- que tiene que ser retirado de Irán. Todavía hay instalaciones de enriquecimiento que deben ser desmanteladas", dijo Netanyahu en un fragmento de una entrevista que se emitirá más tarde el domingo en el programa "60 Minutes" de la cadena CBS.

"Se entra y se saca", afirmó el dirigente israelí cuando se le preguntó cómo podría retirarse el uranio.