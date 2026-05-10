Zonas francas en México: en qué lugares los conductores de EE.UU. no necesitan un permiso para traer su vehículo

Por lo general, para poder circular en un vehículo con placas extranjeras en México, es necesario tramitar un permiso de importación temporal. No obstante, el país latino estableció zonas libres en las que es posible conducir sin llevar a cabo el trámite; estas están ubicadas en Baja California, Sonora y Quintana Roo.

Zonas libres en México: dónde circular con placas extranjeras sin permiso vehicular

Para facilitar a algunos extranjeros y mexicanos residentes en otro país realizar visitas breves en automóvil, el gobierno de México estableció una zona libre en la frontera donde es posible manejar únicamente con un permiso de turista.

Según el portal Mexperience, las áreas libres para vehículos incluyen toda la península de Baja California y el estado de Quintana Roo. No obstante, en el caso de Sonora, hay restricciones.

La Administración General de Aduanas del país latino explicó en 2018 que el programa Solo Sonora permite la importación temporal de vehículos de procedencia extranjera para circular por el territorio de dicho estado, ubicado en el norte de la nación centroamericana.

La opción está disponible siempre que se ingrese a México por alguna de las siguientes aduanas:

Agua Prieta

Guaymas

Naco

Nogales

San Luis Río Colorado

Sonoyta

Sonora es uno de los estados que brindan una zona libre para los autos extranjeros Wikimedia

El área libre de Sonora se ubica al noreste de la Carretera Federal número dos. Inicia en Agua Prieta y se extiende a través de Cananea hasta su intersección con la Carretera Federal número 15. En el kilómetro 98, al sureste de Empalme, se encuentra el límite de la zona franca.

Requisitos para manejar un auto extranjero en zonas libres de México en 2026

Para circular en la zona franca de México hay que cumplir algunos requisitos de acuerdo con el Reglamento de Tránsito en Carreteras y Puentes de México:

Las placas extranjeras deben estar vigentes.

deben estar vigentes. El conductor debe portar pasaporte válido o comprobante de residencia legal en el extranjero.

o comprobante de residencia legal en el extranjero. Es necesario contar con un seguro vehicular válido y vigente que incluya al menos cobertura de responsabilidad civil. Este debe obtenerse con una compañía que opere en México; no se autoriza el seguro de auto extranjero.

Licencia de conducir vigente de la entidad en la que se resida.

Para conducir en México es necesaria una licencia vliday vigente Imagen creada con IA

Permiso de importación temporal en México

El Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada es la entidad mexicana encargada de tramitar un permiso de importación temporal de vehículos necesario para conducir en áreas más allá de las zonas libres.

Este trámite se realiza tanto para automóviles como para casas rodantes y embarcaciones. Para obtenerlo se requiere la siguiente documentación:

Pasaporte no mexicano, tarjeta de residente permanente o visa de trabajo.

Registro de placas vigentes.

Título de propiedad o contrato de arrendamiento.

El permiso puede solicitarse de manera presencial en los módulos ubicados en la zona fronteriza o en los consulados de México en Estados Unidos con un costo de US$51. Si el trámite se realiza en línea, el pago es de US$45.

Para conducir en México con placas de Estados Unidos se requiere un permiso especial Freepik

También se solicita un importe de depósito en garantía cuyo monto va de los US$200 a los US$400 según el modelo del vehículo.

Una vez que el titular cancele de forma definitiva el registro, podrá solicitar la devolución de su depósito. Debe hacerlo antes de la fecha límite de retorno indicada en el documento. Es posible tramitar el permiso entre 10 y 60 días antes de la fecha de ingreso a México.