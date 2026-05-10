Barcelona vs. Real Madrid, hoy: hora de EE.UU. y cómo ver en vivo el clásico de La Liga española
El Camp Nou alberga este domingo uno de los partidos más importantes de la temporada en La Liga; los de casa pueden coronarse campeones
Barcelona llega a este duelo como líder indiscutible de LaLiga 2025-26 con 88 puntos tras 34 jornadas disputadas, aventajando al Real Madrid en 11 puntos. Al conjunto de Hansi Flick le alcanza con no perder para quedarse matemáticamente con el título de liga, lo que convierte este partido en una posible fiesta de coronación en el Camp Nou. Real Madrid, en cambio, tiene el único objetivo de aguarle el festejo a su clásico rival, aunque el contexto deportivo no le juega a favor luego de una segunda mitad de temporada irregular.
Barcelona vs. Real Madrid definen el campeón de La Liga
- El equipo blaugrana viene de una campaña sólida, con figuras como Lamine Yamal, Raphinha y Robert Lewandowski como motores ofensivos.
- El conjunto merengue llega con las bajas confirmadas de Antonio Rüdiger y con la presión de mantener el orgullo ante un vecino que ya le sacó una diferencia casi insalvable en la tabla de posiciones.
Hora y cómo ver en vivo el partido de Barcelona vs. Real Madrid
El clásico de LaLiga entre Barcelona y Real Madrid se disputa este domingo 10 de mayo de 2026 a las 15:00 horas ET (14:00 CT / 12:00 PT), desde el Spotify Camp Nou, en Barcelona, España.
Para los aficionados en Estados Unidos, el partido se podrá seguir en vivo a través de ESPN, con opciones de streaming en ESPN App, ESPN+ y Fubo Sports. La señal en español estará disponible por ESPN Deportes.
Formaciones de Barcelona vs. Real Madrid hoy
Según las alineaciones probables anticipadas por medios especializados, ambos equipos se presentarían así:
FC Barcelona (4-2-3-1) — DT: Hansi Flick
- Portero: Wojciech Szczęsny
- Defensores: Eric García, Pau Cubarsí, Íñigo Martínez, Gerard Martín
- Mediocampistas: Pedri, Frenkie de Jong, Fermín López
- Delanteros: Lamine Yamal, Raphinha, Robert Lewandowski
Real Madrid (4-3-3) — DT: Carlo Ancelotti
- Portero: Thibaut Courtois
- Defensores: Lucas Vázquez, Raúl Asencio, Francisco García
- Mediocampistas: Aurélien Tchouaméni, Federico Valverde, Jude Bellingham, Luka Modrić
- Delanteros: Rodrygo, Kylian Mbappé, Vinícius Jr.
- Baja confirmada: Antonio Rüdiger
Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.
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