Barcelona vs. Real Madrid, hoy: hora de EE.UU. y cómo ver en vivo el clásico de La Liga española

Barcelona llega a este duelo como líder indiscutible de LaLiga 2025-26 con 88 puntos tras 34 jornadas disputadas, aventajando al Real Madrid en 11 puntos. Al conjunto de Hansi Flick le alcanza con no perder para quedarse matemáticamente con el título de liga, lo que convierte este partido en una posible fiesta de coronación en el Camp Nou. Real Madrid, en cambio, tiene el único objetivo de aguarle el festejo a su clásico rival, aunque el contexto deportivo no le juega a favor luego de una segunda mitad de temporada irregular.

Barcelona vs. Real Madrid definen el campeón de La Liga

El equipo blaugrana viene de una campaña sólida, con figuras como Lamine Yamal, Raphinha y Robert Lewandowski como motores ofensivos.

El conjunto merengue llega con las bajas confirmadas de Antonio Rüdiger y con la presión de mantener el orgullo ante un vecino que ya le sacó una diferencia casi insalvable en la tabla de posiciones.

En el último clásico entre Real Madrid y Barcelona, por la Supercopa de España 2026, el Barça ganó 3 a 2 HAITHAM AL-SHUKAIRI - AFP

Hora y cómo ver en vivo el partido de Barcelona vs. Real Madrid

El clásico de LaLiga entre Barcelona y Real Madrid se disputa este domingo 10 de mayo de 2026 a las 15:00 horas ET (14:00 CT / 12:00 PT), desde el Spotify Camp Nou, en Barcelona, España.

Para los aficionados en Estados Unidos, el partido se podrá seguir en vivo a través de ESPN, con opciones de streaming en ESPN App, ESPN+ y Fubo Sports. La señal en español estará disponible por ESPN Deportes.

MADRID, SPAIN - APRIL 10: Aurelien Tchouameni and Federico Valverde of Real Madrid look on during the LaLiga EA Sports match between Real Madrid CF and Girona FC at Estadio Santiago Bernabeu on April 10, 2026 in Madrid, Spain. (Photo by Denis Doyle/Getty Images) Denis Doyle - Getty Images Europe

Formaciones de Barcelona vs. Real Madrid hoy

Según las alineaciones probables anticipadas por medios especializados, ambos equipos se presentarían así:

FC Barcelona (4-2-3-1) — DT: Hansi Flick

Portero: Wojciech Szczęsny

Wojciech Szczęsny Defensores: Eric García, Pau Cubarsí, Íñigo Martínez, Gerard Martín

Eric García, Pau Cubarsí, Íñigo Martínez, Gerard Martín Mediocampistas: Pedri, Frenkie de Jong, Fermín López

Pedri, Frenkie de Jong, Fermín López Delanteros: Lamine Yamal, Raphinha, Robert Lewandowski

Real Madrid (4-3-3) — DT: Carlo Ancelotti

Portero: Thibaut Courtois

Thibaut Courtois Defensores: Lucas Vázquez, Raúl Asencio, Francisco García

Lucas Vázquez, Raúl Asencio, Francisco García Mediocampistas: Aurélien Tchouaméni, Federico Valverde, Jude Bellingham, Luka Modrić

Aurélien Tchouaméni, Federico Valverde, Jude Bellingham, Luka Modrić Delanteros: Rodrygo, Kylian Mbappé, Vinícius Jr.

Rodrygo, Kylian Mbappé, Vinícius Jr. Baja confirmada: Antonio Rüdiger

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.