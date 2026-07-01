Guerra en Ucrania deja más de 2 millones de bajas militares, según estudio

La invasión de Ucrania por parte de Rusia ha dejado más de 2 millones de bajas militares, la mayoría en las filas rusas, según una investigación publicada el miércoles por un centro de estudios estadounidense.

"Las bajas rusas y ucranianas en conjunto han superado los 2 millones", señaló el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS, por sus siglas en inglés).

Estimó que entre 400.000 y 450.000 rusos han muerto desde que Moscú invadió Ucrania en febrero de 2022.

Del total de víctimas, se cuentan 1,4 millones de bajas, entre muertos, heridos y desaparecidos en las tropas rusas.

Mientras tanto, las fuerzas ucranianas han sufrido entre 525.000 y 625.000 bajas y entre 125.000 y 150.000 muertes durante el mismo periodo, indicó el CSIS.

"Las muertes rusas en Ucrania son más de cuatro veces superiores a todas las muertes de estadounidenses en todas las guerras combinadas desde la Segunda Guerra Mundial".

En tanto, la relación de bajas rusas y ucranianas probablemente ha aumentado alrededor de 8 a 1 en la primera mitad de este año, agregó.