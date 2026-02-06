Guitarras de Kurt Cobain, los Beatles y otras leyendas de la música a subasta en EEUU

La guitarra que tocó la fallecida leyenda del rock Kurt Cobain en el himno del grunge "Smells like teen spirit" será subastada en Estados Unidos el próximo mes.

La Fender Mustang usada por el cantante de Nirvana, de 1966, forma parte de un tesoro de instrumentos y recuerdos musicales del coleccionista Jim Irsay.

También incluye el tambor con el logo estampado que anunció a Estados Unidos la llegada de The Beatles, cuando los Fab Four se presentaron en "The Ed Sullivan Show" el 9 de febrero de 1964 y que vieron 73 millones de personas.

La colección incluye guitarras de músicos que definieron el siglo XX, incluyendo a David Gilmour de Pink Floyd y Jerry García de The Grateful Dead, así como de Eric Clapton, John Coltrane y Johnny Cash.

Pero en el centro de este acopio están los manuscritos del éxito de The Beatles 'Hey Jude', así como guitarras que tocaron John Lennon, Paul McCartney y George Harrison.

"Es justo decir que esta colección de instrumentos de los Beatles... es la colección más importante de los Beatles reunida por alguien que no fue miembro de la banda", dijo a la AFP en Beverly Hills Amelia Walker, directora en Londres de Colecciones Privadas e Icónicas de la casa de subastas Christie's.

"En su colección hay cinco guitarras de los Beatles, así como el primer set de batería Ludwig de Ringo Starr y el piano de John Lennon, en el que compuso varias canciones de Sergeant Pepper", explicó.

Christie's estima que la batería alcance unos US$2 millones, mientras que las guitarras podrían venderse por alrededor de US$1 millón en la subasta en Nueva York.

Quizá el objeto más caro de la colección sea la guitarra de Cobain, que expertos avalúan en hasta US$5 millones.

"Es una guitarra talismánica para mi generación ... que vivió a través del grunge", dijo Walker. "(Smells like teen spirit) fue el himno de esa generación".