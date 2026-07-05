Haaland elimina a Brasil y mete a Noruega en cuartos del Mundial
Con doblete de su estrella Erling Haaland (79' y 90'), Noruega derrotó a Brasil (2-1) este domingo en East Rutherford, afueras de Nueva York, y se clasifica para...
Con doblete de su estrella Erling Haaland (79' y 90'), Noruega derrotó a Brasil (2-1) este domingo en East Rutherford, afueras de Nueva York, y se clasifica para los cuartos de final del Mundial.
OCTAVOS DE FINAL
-- Sábado 4 de julio
En Houston:
Canadá 0
Marruecos 2 Ounahi (50, 82), Rahimi (90+8)
En Filadelfia:
Paraguay 0
Francia 1 Mbappé (70 de penal)
-- Domingo 5 de julio
En East Rutherford:
Brasil 1 Neymar (90+6, de penal)
Noruega 2 Haaland (79 y 90)
En Ciudad de México (00.00 GMT del lunes, partido 92): México - Inglaterra
-- Lunes 6 de julio
En Arlington (19.00 GMT, partido 93): Portugal - España
En Seattle (00.00 GMT del martes, partido 94): Estados Unidos - Bélgica
-- Martes 7 de julio
En Atlanta (16.00 GMT, partido 95): Argentina - Egipto
En Vancouver (20.00 GMT, partido 96): Suiza - Colombia
CUARTOS DE FINAL
-- Jueves 9 de julio
En Foxborough (20.00 GMT, partido 97): Francia - Marruecos
-- Viernes 10 de julio
En Los Angeles (19.00 GMT, partido 98): ganador 93 - ganador 94
-- Sábado 11 de julio
En Miami (21.00 GMT, partido 99): Noruega - ganador 92
-- Domingo 12 de julio
En Kansas City (01.00 GMT del lunes, partido 100): ganador 95 - ganador 96
SEMIFINALES
-- Martes 14 de julio
En Arlington (19.00 GMT, partido 101): ganador 97 - ganador 98
-- Miércoles 15 de julio
En Atlanta (19.00 GMT, partido 102): ganador 99 - ganador 100
PARTIDO POR EL TERCER PUESTO
-- Sábado 18 de julio
En Miami (21.00 GMT): perdedor 101 - perdedor 102
FINAL
-- Domingo 19 de julio
En East Rutherford (19.00 GMT): ganador 101 - ganador 102
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