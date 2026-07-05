LA NACION

Haaland elimina a Brasil y mete a Noruega en cuartos del Mundial

Con doblete de su estrella Erling Haaland (79' y 90'), Noruega derrotó a Brasil (2-1) este domingo en East Rutherford, afueras de Nueva York, y se clasifica para...

Haaland elimina a Brasil y mete a Noruega en cuartos del Mundial
Haaland elimina a Brasil y mete a Noruega en cuartos del MundialDan Mullan - POOL Getty

Con doblete de su estrella Erling Haaland (79' y 90'), Noruega derrotó a Brasil (2-1) este domingo en East Rutherford, afueras de Nueva York, y se clasifica para los cuartos de final del Mundial.

OCTAVOS DE FINAL

-- Sábado 4 de julio

En Houston:

Canadá 0

Marruecos 2 Ounahi (50, 82), Rahimi (90+8)

En Filadelfia:

Paraguay 0

Francia 1 Mbappé (70 de penal)

-- Domingo 5 de julio

En East Rutherford:

Brasil 1 Neymar (90+6, de penal)

Noruega 2 Haaland (79 y 90)

En Ciudad de México (00.00 GMT del lunes, partido 92): México - Inglaterra

-- Lunes 6 de julio

En Arlington (19.00 GMT, partido 93): Portugal - España

En Seattle (00.00 GMT del martes, partido 94): Estados Unidos - Bélgica

-- Martes 7 de julio

En Atlanta (16.00 GMT, partido 95): Argentina - Egipto

En Vancouver (20.00 GMT, partido 96): Suiza - Colombia

CUARTOS DE FINAL

-- Jueves 9 de julio

En Foxborough (20.00 GMT, partido 97): Francia - Marruecos

-- Viernes 10 de julio

En Los Angeles (19.00 GMT, partido 98): ganador 93 - ganador 94

-- Sábado 11 de julio

En Miami (21.00 GMT, partido 99): Noruega - ganador 92

-- Domingo 12 de julio

En Kansas City (01.00 GMT del lunes, partido 100): ganador 95 - ganador 96

SEMIFINALES

-- Martes 14 de julio

En Arlington (19.00 GMT, partido 101): ganador 97 - ganador 98

-- Miércoles 15 de julio

En Atlanta (19.00 GMT, partido 102): ganador 99 - ganador 100

PARTIDO POR EL TERCER PUESTO

-- Sábado 18 de julio

En Miami (21.00 GMT): perdedor 101 - perdedor 102

FINAL

-- Domingo 19 de julio

En East Rutherford (19.00 GMT): ganador 101 - ganador 102

bur-mcd

AFP
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