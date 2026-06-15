Haaland está listo para causar "gran impacto" en el Mundial, afirma DT noruego

El seleccionador de Noruega, Stale Solbakken, afirmó este lunes que el astro Erling Haaland está listo para causar un "gran impacto" en el regreso de los vikingos a una Copa del Mundo por primera vez en 28 años.

Haaland marcó 16 goles durante una fase de clasificación en la que Noruega firmó un pleno de victorias, incluido un doble triunfo sobre Italia, para asegurarse su primera participación en un Mundial desde 1998.

Noruega iniciará el martes su andadura en el torneo frente a Irak en Boston, dentro de un exigente Grupo I que también integran la bicampeona mundial Francia y Senegal.

El combinado nórdico cuenta, sin embargo, con uno de los delanteros más temibles del fútbol mundial.

Haaland saltó a la fama con nueve goles contra Honduras en un partido del Mundial Sub-20 de 2019 y ahora se dispone a debutar en el mayor escenario de este deporte.

"Esperemos que tenga un gran impacto", dijo Solbakken, de 58 años, quien formó parte de la selección como mediocampista la última vez que Noruega disputó un Mundial.

- 55 goles en 50 partidos -

Haaland viene de conquistar su tercera Bota de Oro de la Premier League en cuatro temporadas con el Manchester City y presenta un notable balance de 55 goles en 50 partidos con la selección noruega.

"Es nuestro goleador. Creo que es el mejor goleador del mundo. Está en buena forma física, se le dio un pequeño descanso hacia el final de la temporada", sostuvo Solbakken.

"Creo que poco a poco ha ido jugando cada vez mejor en los entrenamientos aquí. Creo que está donde quiere estar y espero que el equipo también pueda darle el apoyo que necesita para marcar goles".

"Si le das oportunidades a Erling, tiende a marcar, así que esperemos que eso continúe", subrayó.

Solbakken no restó importancia al significado del estreno ante Irak, una selección que vuelve al Mundial por primera vez en 40 años.

"Estamos en un grupo muy competitivo, tal vez el más difícil de todos. Si puedes empezar con tres puntos, tal vez estés en el buen camino. No se puede ocultar que es un partido muy importante".

Solbakken, que también participó en la Eurocopa 2000, la última gran competición disputada por Noruega, aseguró que el encuentro del martes supondrá un momento especial.

"Para cualquier ciudadano, liderar a su país en un partido como este, especialmente después de 28 años de espera, es quizás lo más importante, lo primero en la lista", afirmó.