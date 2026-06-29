Haaland y Noruega frente a Costa de Marfil: rodeo mundialista en Dallas

El estadio techado de los Dallas Cowboys será el martes escenario de un duelo de dieciseisavos de final del Mundial 2026 con sabor a western entre Erling Haaland, el pistolero de Noruega, y la defensa de acero de Costa de Marfil.

El choque en suelo texano, que arrancará a las 12.00 locales (17.00 GMT), promete emociones en el césped y en las gradas, con los remeros vikingos de un lado y los vibrantes hinchas de camiseta naranja del otro.

Los marfileños también cuentan con peligrosos francotiradores en sus filas, comenzando por Amad Diallo, delantero del Manchester United, y Nicolas Pépé, actual atacante del Villarreal.

Mención especial merece el extremo Yan Diomandé, la sensación del RB Leipzig de 19 años, que ha demostrado por qué lo persiguen los clubes más grandes de Europa.

"No nos ponemos ningún límite, tenemos un gran potencial", lanzó Pépé tras su doblete contra Curazao (2-0) en el cierre de la fase de grupos.

Los Elefantes son capaces de golpear rápido y con fuerza en ataque, especialmente por las bandas, pero han hecho de la robustez defensiva uno de los pilares de su juego bajo la batuta del seleccionador Emerse Faé.

El guardameta Yahia Fofana, el central Emmanuel Agbadou y el lateral Guéla Doué, hermano del internacional francés Désiré Doué, son bastiones de una zaga que no concedió un gol en sus 10 partidos de la clasificación para el Mundial 2026.

- A la caza de Messi -

En sus tres partidos de la fase de grupos, Costa de Marfil dejó en blanco a Ecuador (1-0) y a Curazao (2-0) y solo concedió goles en la derrota 2-1 ante Alemania.

El cerrojo africano estará a prueba frente a una Noruega que concentra todo su poder en ataque.

Martin Odegaard, mediapunta del Arsenal, conecta el centro del campo con un temible trío ofensivo conformado por Alexander Sorloth, Antonio Nusa y sobre todo Erling Haaland.

En las dos últimas temporadas, la selección nórdica solo ha terminado dos de sus 23 partidos sin perforar el arco rival.

En esta Copa del Mundo acumula ocho goles en tres encuentros, la mitad de ellos firmados por Haaland, a pesar de que la estrella del Manchester City, junto a la mayoría de titulares, fue reservado en la derrota 4-1 contra Francia en el cierre de la primera fase.

Haaland, en su primer Mundial a los 25 años, arranca las eliminatorias dos tantos por detrás del máximo artillero del torneo, el argentino Lionel Messi.

En Manchester convirtió esta pasada temporada 38 tantos en 52 encuentros, pero su expediente con Noruega es aún más asombroso, con más goles que partidos.

Hasta el momento, Haaland ha festejado en 59 ocasiones en sus 52 encuentros de selecciones.

Toda Noruega apuesta por él para prolongar la aventura americana y seguir repitiendo la "Viking Row" (Remada Vikinga), la celebración en la que sus aficionados simulan remar a bordo de un drakkar con banderas en las manos.

El vencedor de este apasionante cruce pondrá rumbo a East Rutherford, en Nueva Jersey, para medirse en octavos de final el domingo contra el ganador del cruce que disputan este lunes Brasil y Japón.