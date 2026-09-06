Habló Amazon tras el despiste de un avión de carga en el aeropuerto de Miami
La empresa se refirió al incidente que dejó un saldo de al menos cinco fallecidos mediante un comunicado que llevó la firma de su portavoz, Kelly Nantel
- 1 minuto de lectura'
La gigante del comercio electrónico Amazon emitió un comunicado este domingo luego de que un avión de carga con su nombre despistara en el aeropuerto internacional de Miami durante un aterrizaje. “Se trata de una situación que evoluciona rápidamente y aún estamos recabando información”, indicaron en un texto breve que llevó la firma de la portavoz de la compañía, Kelly Nantel.
“Estamos colaborando estrechamente con las autoridades locales para comprender exactamente lo sucedido”, dijeron y agregaron: “En este momento, nuestra máxima prioridad es la seguridad, el bienestar y la atención de todos los involucrados. Estamos haciendo todo lo posible para apoyar a los afectados”.
Producto del siniestro, la sheriff del condado de Miami-Dade, Rosie Cordero-Stutz, confirmó la muerte de cinco personas e indicó que otras cinco fueron trasladadas al hospital, tres de las cuales se encuentran en estado crítico.
Noticia en desarrollo
- 1
- 2
Vendía postres después de clases en esquinas de gasolineras: a los 19 abrió su panadería y hoy emplea a 40 personas
- 3
Es oficial: Uscis endurece el criterio para ajustar estatus dentro de EE.UU., pero no elimina el I-485
- 4
Es oficial: Texas ya cambió las reglas para las casas prefabricadas con una ley vigente desde el 1° de septiembre