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Habló Amazon tras el despiste de un avión de carga en el aeropuerto de Miami

La empresa se refirió al incidente que dejó un saldo de al menos cinco fallecidos mediante un comunicado que llevó la firma de su portavoz, Kelly Nantel

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El comunicado de Amazon tras el despiste de un avión de carga con su nombre en Miami
El comunicado de Amazon tras el despiste de un avión de carga con su nombre en Miami

La gigante del comercio electrónico Amazon emitió un comunicado este domingo luego de que un avión de carga con su nombre despistara en el aeropuerto internacional de Miami durante un aterrizaje. “Se trata de una situación que evoluciona rápidamente y aún estamos recabando información”, indicaron en un texto breve que llevó la firma de la portavoz de la compañía, Kelly Nantel.

“Estamos colaborando estrechamente con las autoridades locales para comprender exactamente lo sucedido”, dijeron y agregaron: “En este momento, nuestra máxima prioridad es la seguridad, el bienestar y la atención de todos los involucrados. Estamos haciendo todo lo posible para apoyar a los afectados”.

Al menos cinco personas murieron luego de un avión de carga de Amazon despistara en el aeropuerto internacional de Miami, en Estados Unidos
Al menos cinco personas murieron luego de un avión de carga de Amazon despistara en el aeropuerto internacional de Miami, en Estados UnidosLynne Sladky - AP

Producto del siniestro, la sheriff del condado de Miami-Dade, Rosie Cordero-Stutz, confirmó la muerte de cinco personas e indicó que otras cinco fueron trasladadas al hospital, tres de las cuales se encuentran en estado crítico.

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