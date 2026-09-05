La NOAA confirma la fase crítica de El Niño en EE.UU. y especialistas advierten sobre lo que podría pasar en los próximos días

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés), mediante su Centro de Predicción Climática (CPC, por sus siglas en inglés), mantiene vigente una advertencia de El Niño debido a la evolución de las condiciones oceánicas y atmosféricas en el Pacífico ecuatorial.

El Niño se fortalece: NOAA prevé más de 90% de probabilidad de un evento muy fuerte

El fenómeno forma parte del sistema El Niño-Oscilación del Sur (ENSO), que puede modificar los patrones de temperatura y precipitaciones en distintas regiones.

Los registros más recientes publicados el 31 de agosto mostraron que las aguas del Pacífico ecuatorial central y oriental continúan con su calentamiento. Durante julio, las anomalías de temperatura superficial superaron los 2°C en sectores del Pacífico ecuatorial oriental.

Anomalias de la temperatura relativa de la superficie del océano durante julio NOAA

A finales de agosto, el indicador Niño 3.4 llegó a +1,8°C, mientras Niño 3 alcanzó +2,6°C y la región costera Niño 1+2 registró +3,5°C. Este comportamiento del océano también está acompañado por cambios en la atmósfera.

Los especialistas identificaron vientos del oeste en niveles bajos, vientos del este en niveles superiores y un aumento de la actividad de lluvias desde el Pacífico central hacia el este. Estos elementos son utilizados para determinar si las condiciones corresponden a El Niño y para seguir su evolución.

La NOAA no prevé que el fenómeno produzca un cambio repentino de un día para otro. El ENSO evoluciona durante períodos prolongados y, por ese motivo, las autoridades meteorológicas realizan un seguimiento periódico de los indicadores oceánicos y atmosféricos.

Los pronósticos adquieren mayor relevancia hacia el último tramo del año en curso. Los modelos asignaron una probabilidad superior al 90% a que El Niño alcance la categoría de muy fuerte durante el otoño y el invierno del hemisferio norte. Para octubre a diciembre, existe una probabilidad del 69% de que supere los registros anteriores desde 1950.

El Niño se está intensificando, con una probabilidad superior al 90 % de que se produzca un evento muy fuerte durante el otoño e invierno de 2026-27 en el hemisferio norte NOAA

El Niño en Estados Unidos: qué prevé la NOAA para temperaturas y lluvias este otoño

Las perspectivas de la NOAA para septiembre a noviembre combinan la señal de ENSO con tendencias climáticas de largo plazo y las condiciones de humedad existentes en los suelos. El resultado apunta a temperaturas superiores al promedio en gran parte del territorio estadounidense.

El oeste, el noroeste del Pacífico, el suroeste, el noreste y Alaska aparecen entre las áreas con mayor probabilidad de registrar grados por encima de los valores habituales. En cuanto a las precipitaciones, el panorama presenta diferencias regionales.

El suroeste, con estados como Arizona, Utah, Colorado, Nuevo México y sectores de Texas, tiene una mayor posibilidad de recibir lluvias por encima de lo normal. También se espera una tendencia húmeda en zonas del sur y sureste de EE.UU., mientras que el extremo norte del Pacífico Noroeste y los Grandes Lagos presentan una señal más seca.

Qué Es El Niño

Florida bajo El Niño: qué anticipa la NOAA sobre las lluvias durante el otoño

Florida y otros estados del sureste aparecen dentro de la zona donde la NOAA proyecta precipitaciones superiores al promedio para septiembre a noviembre. La tendencia comprende gran parte de Louisiana, Misisipi, Alabama, Georgia, las Carolinas y casi toda la península de Florida.

El extremo sur del Estado del Sol y los Cayos constituyen una excepción dentro de la región. Allí, los modelos establecen una categoría de probabilidades iguales, por lo que no existe una señal dominante hacia un escenario más seco, normal o húmedo.

Las temperaturas también presentan una tendencia ascendente en el sureste. La perspectiva estacional ubica a Florida y a los estados de la región entre las áreas con mayor probabilidad de registrar valores superiores al promedio.

La evolución de estas condiciones dependerá de la intensidad que finalmente alcance El Niño y de otros factores atmosféricos y climáticos que serán incorporados en las próximas actualizaciones. De acuerdo con el informe de la NOAA, los nuevos datos están previstos que se publiquen el 10 de septiembre.