Ni el DHS, ni el ICE: el operativo masivo con 70 detenidos y 200 autos confiscados en una calle de Los Ángeles

El Grupo de Trabajo de Carreras Callejeras del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD’s Street Racing Task Force, en inglés) coordinó un operativo masivo en la intersección de South Figueroa Street y West Alondra Boulevard el pasado 5 de septiembre.

El incidente culminó con el remolque de más de 200 autos y no correspondió a una redada migratoria coordinada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) o el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

Qué se sabe del operativo en Los Ángeles con decenas de detenidos

El hecho ocurrió durante la madrugada del sábado en el barrio de Harbor Gateway de Los Ángeles , cerca de Gardena.

, cerca de Gardena. En el lugar se produjo una masiva toma de calles con 700 asistentes en la intersección de las calles South Figueroa Street y West Alondra Boulevard.

Tras el evento, el LAPD planificó una intervención llamada “Operation Street Sweeper” para monitorear y predecir los puntos de encuentro de varios eventos de acrobacias (sideshows, en inglés). Esto lo logró con análisis de inteligencia y tecnología de drones, según ABC 7.

Más de 150 oficiales del LAPD, junto con agentes de la Patrulla de Caminos de California (CHP) y del Departamento del Alguacil del Condado de Los Ángeles (LASD), participaron en el operativo.

Además, las autoridades movilizaron grúas y autobuses de transporte policial a las inmediaciones para realizar detenciones a gran escala.

Así fue la detención masiva en Los Ángeles

Entre las dos y las tres de la madrugada, los oficiales irrumpieron en el área. Bloquearon todas las calles y callejones para impedir cualquier vía de escape.

Uno de los participantes detenidos relató que vieron encenderse las luces de las patrullas y se percataron de que la policía había llegado “en masa”.

“Vimos que se encendía la luz e intentamos dar vueltas en coche para encontrar una salida. Pero nos dimos cuenta de que habían llegado a todos los cruces”, dijo en diálogo con ABC 7.

Al verse acorralados, se desató el caos entre los 700 asistentes. Varios conductores chocaron sus propios vehículos al intentar huir y otros decidieron abandonar sus autos e intentar escapar a pie, invadiendo propiedades residenciales vecinas.

“Es peligroso”, dijo una mujer que prefirió mantenerse en el anonimato.

“Hay escombros por aquí. Es muy peligroso. Tiran fuegos artificiales. No tienen ningún respeto por nadie”.

Detención y multas masivas en Los Ángeles

Jim McDonnell, jefe de policía del LAPD, confirmó en una conferencia de prensa el arresto de 69 personas.

De ese total, 66 fueron por participar o facilitar la toma de calles, mientras que tres arrestos adicionales correspondieron a cargos individuales por agredir a un oficial de policía.

Asimismo, las autoridades emitieron 570 multas (128 de ellas a menores de edad) y remolcaron 200 vehículos.

McDonnell aseguró que muchos de esos autos eran robados, alquilados o tomados de familiares sin su conocimiento. ”Esto es solo el principio", dijo el jefe de policía de La Gran Naranja, según CBS News.