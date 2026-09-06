Vendía postres después de clases en esquinas de gasolineras: a los 19 abrió su panadería y hoy emplea a 40 personas

Laura Molinar preparaba pan dulce al terminar la secundaria y lo ofrecía en esquinas de gasolineras o frente a viviendas. A los 19 años abrió su panadería en Texas y, con 22, ahora dirige un negocio que emplea a 40 personas.

¿Cómo comenzó Laura Molinar a vender postres después de clases?

De acuerdo con CNN en Español, la joven mexicoamericana preparaba panes y otras elaboraciones durante la adolescencia con la meta de poner en marcha su propio comercio. Ni el calor ni la lluvia interrumpían aquellas jornadas.

Un video publicado en redes sociales alcanzó cerca de 20 millones de visualizaciones y multiplicó la llegada de clientes

Los fines de semana mantenía la misma rutina. Mientras sus amigos se reunían o asistían a fiestas, ella comercializaba lo que había cocinado porque soñaba con “abrir una panadería algún día”.

Entre los 15 y los 20 años, gran parte de su tiempo estuvo destinado al proyecto. Los viernes, sábados y domingos amasaba, organizaba los pedidos y lavaba los utensilios. En algunas ocasiones permanecía despierta durante toda la noche, una exigencia que definió como “mucho sacrificio” para su cuerpo.

La constancia derivó en la inauguración de Pan Pan Bakery & Cafe cuando tenía 19 años. Ahora, la emprendedora dirige el local ubicado en Dalworthington Gardens y, a sus 22, encabeza un equipo integrado por 40 trabajadores.

La historia familiar detrás de la panadería de Texas

Hija de inmigrantes mexicanos, la dueña de Pan Pan reconoce a sus padres, Raúl y Laura, como sus principales referentes. Ambos nacieron en Chihuahua y atravesaron distintas dificultades antes de establecerse en Estados Unidos.

Su madre llegó al país norteamericano cuando tenía un año, enfrentó carencias económicas y alimentarias, comenzó a trabajar a los 13 y sufrió abuso doméstico. Raúl arribó a los 14, sin pertenencias y sin hablar inglés.

Para ganarse la vida, el padre trabajó en diferentes restaurantes. Por las noches, colaboraba sin remuneración en una estación de radio para adquirir experiencia y cumplir su deseo de convertirse en locutor.

Las recetas fusionan sabores mexicanos con técnicas japonesas que conoció durante un viaje familiar

Laura destacó que él perseveró hasta alcanzar esa meta y recordó uno de sus consejos: dedicarse primero a aquello que le gustaba y pensar después en el dinero. A su entender, el recorrido de ambos representa el “sueño americano”, ya que nunca utilizaron las dificultades como un motivo para dejar de trabajar.

El acompañamiento continuó durante la apertura del negocio. En los primeros tiempos, su mamá se levantaba todos los días a las 4 hs para colaborar hasta que pudieron contratar a una panadera, mientras una de sus hermanas atendía al público. Actualmente, dos hermanas, un hermano y su madre forman parte del equipo.

¿Por qué Pan Pan combina las culturas de México y Japón?

El interés por la cocina surgió durante la infancia, cuando Laura observaba a su abuela preparar galletas y otros alimentos. Como ella improvisaba las recetas y ofrecía pocas explicaciones sobre cada procedimiento, su nieta optó por aprender por cuenta propia y desarrollar un estilo personal.

La influencia japonesa, en cambio, llegó a través del gusto de Raúl por esa cultura. A los 17 años, un viaje familiar a Japón le permitió conocer el shio pan —pan salado— y el shokupan —pan de leche japonés—, dos variedades reconocidas por sus texturas suaves.

La consistencia “blandita y húmeda” de esas piezas la impulsó a estudiar cómo se elaboraban e incorporar técnicas del país asiático. El nombre del establecimiento resume esa unión, debido a que la palabra “pan” tiene el mismo significado en español y japonés.

Los sabores y detalles culturales del establecimiento

La propuesta dulce comprende conchas de vainilla, chocolate y matcha; marranitos con sabor a piloncillo y canela; shio pan de Nutella; daneses de fresas con crema y galletas de diferentes variedades.

Dentro de las opciones saladas se encuentran las trenzas de jamón y queso, el pan de tocino y el birria pan, una preparación que une el shio pan con un relleno tradicional mexicano. Las bebidas incluyen café de origen mexicano, chocolate caliente, chai y matcha combinado con horchata, mango o coco.

Cada elaboración requiere varias horas de trabajo. La propietaria subrayó que el grupo toma con seriedad el tiempo y el dinero de quienes visitan el comercio, y procura que todos los panes y tragos estén “hechos con amor”.

Esa fusión también aparece en la ambientación. Los clientes utilizan charolas y pinzas para escoger las piezas, como sucede en las panaderías tradicionales de México. A ello se suman la cerámica artesanal y los cojines con forma de concha o marranito.

Los elementos japoneses incluyen tazones destinados a la preparación del matcha, golosinas, un inodoro típico de ese país y una colección personal de figuras Sonny Angel.

¿Cómo se volvió viral la panadería mexicano-japonesa?

En agosto de 2025, la fundadora publicó un video que mostraba el local, su oferta gastronómica y la presencia de ambas identidades en cada rincón. La grabación, realizada junto con su hermana, buscaba presentar el concepto de una manera divertida.

La constancia permitió transformar un proyecto juvenil en un negocio gastronómico con decenas de colaboradores

Aunque la intención era acercar la iniciativa a más personas, la responsable del café reconoció que “no esperaba que tanta gente lo viera”. El contenido acumuló casi 20 millones de reproducciones y generó largas filas de visitantes interesados en probar los productos que aparecían en las imágenes.

Algunos comenzaron a pedirle fotografías y a contarle que habían descubierto el lugar gracias a esa publicación. Frente a esa repercusión, la joven procura relacionarse con el público como si fueran amigos y agradece que elijan acercarse a su sueño cuando podrían concurrir a cualquier otra cafetería.

Tras el crecimiento alcanzado, su objetivo inmediato consiste en conservar la calidad del pan dulce. También expresó que le gustaría abrir nuevos locales para llevar la propuesta de Pan Pan a otras partes de Estados Unidos.