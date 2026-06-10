Haití espera sorprender al mundo en Norteamérica 2026

La hazaña de Haití de clasificarse al Mundial de Norteamérica 2026 en medio de la continua agitación que vive el país es una de las historias más inspiradoras de este torneo. Ahora la selección de esta nación caribeña espera dejar una huella real en el torneo que se inicia el jueves

Situada en el puesto 83 del ránking de la FIFA, Haití debutará en el Grupo C el sábado ante Escocia en Boston, en el primer partido del país en una Copa del Mundo desde Alemania Federal 1974

Los Granaderos confían en dar la sorpresa en un grupo en el que también están Brasil y Marruecos

"Siento orgullo por el pueblo de Haití. Sabemos que la gente puede tener una mala imagen de nuestro país, que tiene muchos problemas, pero esto hará muchísimo bien al país, a la gente, a mi familia", declaró a la AFP el volante estrella haitiano, Jean-Ricner Bellegarde

"Es como una gran celebración para ellos, y todos la vamos a disfrutar"

Bellegarde, de 27 años, nacido en los suburbios de París, ha disputado más de 80 partidos en la Premier League inglesa en los últimos tres años con el Wolverhampton

Es uno de varios jugadores nacidos en el extranjero, pero de origen haitiano, que se han unido al equipo dirigido por el francés Sebastien Migne

Desempeñó un papel clave cuando Haití terminó por delante de Costa Rica, cuartofinalista del Mundial de Brasil 2014, en las eliminatorias de la Concacaf para Norteamérica 2026

"Ahora vamos a ir partido a partido, dar lo mejor de nosotros y ver hasta dónde nos lleva", añadió Bellegarde tras un entrenamiento presenciado por niños del lugar y aficionados haitianos en la Universidad de Stockton, cerca de Atlantic City

Una prohibición del gobierno estadounidense ha impedido que los aficionados viajen desde Haití, un país asolado desde hace años por la inestabilidad. La ONU afirmó recientemente que casi 1,5 millones de personas dentro de Haití se han visto desplazadas por la violencia de las bandas

No obstante, la selección debería contar con un apoyo considerable en sus partidos gracias a la numerosa comunidad haitiana en Estados Unidos

Después de debutar contra Escocia, los Granaderos jugarán frente a Brasil en Filadelfia el 19 de junio y ante Marruecos en Atlanta el 24 de junio

El combinado haitiano, que no pudo disputar los partidos de clasificación de local debido a la inseguridad imperante en su país, ya pudo palpar ese apoyo en dos amistosos disputados en Florida la semana pasada

- "Transmitir un mensaje" -

"El país apoya muchísimo a la selección. Creo que mucha gente pudo verlo cuando jugamos en Fort Lauderdale, cuando jugamos en Miami, el apoyo que tuvimos y la atmósfera que crearon", dijo Derrick Etienne, extremo del Toronto FC de la Mls

"No poder jugar en casa es obviamente difícil, pero en última instancia queríamos hacer algo por el país para ayudar a que las cosas se pongan en marcha, para dar visibilidad a lo que está ocurriendo allí y cambiar el 'statu quo'", agregó

Etienne, nacido en Richmond, estado de Virginia, pero con familia en Haití, formó parte del equipo que alcanzó las semifinales de la Copa Oro de la Concacaf en Estados Unidos en 2019

Ahora, con 29 años, busca ayudar a su país a ganar un partido de un Mundial por primera vez: en 1974 perdió sus tres encuentros, encajando 14 goles

"Estamos tratando de hacer algo que nunca se ha hecho", afirmó

"Entendemos que es una tarea difícil, pero tenemos mucha confianza en nosotros mismos. Realmente no tenemos nada que perder, lo tenemos todo por ganar, así que eso es lo que vamos a intentar hacer", afirmó

La goleada 4-0 a Nueva Zelanda la semana pasada sirvió de aviso para los próximos rivales de Haití y el equipo cuenta con un posible factor diferencial en ataque con Wilson Isidor

"Es directo, fuerte, bueno técnicamente y define bien. Así que el hecho de que juegue con Haití es increíble", dijo Etienne sobre el delantero del Sunderland

Isidor, de 25 años, marcó seis goles en la Premier League la temporada pasada. Nacido en Francia, debutó con Haití en marzo

"Estoy muy orgulloso de representar el país de mi padre", dijo en una pausa mientras firmaba autógrafos tras el entrenamiento. "Espero vivir aventuras increíbles con la selección. Hemos venido a transmitir un mensaje y a demostrar que no somos solo una pequeña nación con problemas"