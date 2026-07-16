Hallan signos de impacto con aves en restos de helicóptero accidentado en Nueva York

Los restos de un helicóptero turístico de Nueva York que cayó al río Hudson con un saldo de seis muertos mostraban indicios de un impacto con aves, señalaron los investigadores del siniestro el jueves.

Un alto ejecutivo español, su esposa y sus tres hijos murieron junto con el piloto cuando el helicóptero sufrió una avería en abril de 2025, antes de caer al agua. La familia realizaba un vuelo panorámico sobre Manhattan.

Se encontraron restos de gansos en la aeronave, según pruebas publicadas por la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, por sus siglas en inglés).

"Una bandada de gansos de especies mixtas [...] impactó el estabilizador horizontal y las palas del rotor", indicó un informe de la División de Aves del Instituto Smithsonian dirigido a la NTSB, fechado el 11 de diciembre de 2025 y publicado el jueves.

Hay "un testimonio presencial de unos 20 'gansos' alzando el vuelo y dirigiéndose hacia el río minutos antes de un fuerte estruendo", lo que corrobora la presencia de aves en la zona antes del accidente, según el reporte.

Según la Junta, los helicópteros tienen una probabilidad significativamente mayor de sufrir daños por impactos de aves que los aviones.