Halloween: dos tiroteos en locales de disfraces dejaron dos muertos y ocho heridos en Estados Unidos

Dos tiroteos dejaron dos muertos y ocho heridos en los Estados Unidos en el marco de als celebraciones por Halloween. Los incidentes ocurrieron en dos locales diferentes de la empresa Spirit Halloween, en Michigan y en California, que vende disfraces y recibió una gran cantidad de clientes debido a la festividad que se celebra masivamente en ese país.

El primero ocurrió el pasado viernes, cerca de las 14 (hora local). La policía llegó a la escena luego de un llamado al 911 que reportó un tiroteo en el local de Spirit Halloween ubicado la calle John R, en Madison Heights.

El enfrentamiento había iniciado por una discusión entre dos jóvenes de 21 años, oriundos de Detroit y de Oak Park, revelaron los medios locales The Detroit News y Fox 2. Aunque se desconoce cómo se inició el conflicto, los investigadores lograron establecer que los involucrados se conocían previamente.

La detención de dos involucrados en el tiroteo en Michigan

El hombre proveniente de Detroit sufrió varias heridas de bala y fue trasladado a un hospital local, donde falleció. El oriundo de Oak Park fue identificado en la escena por la policía y detenido. Sin embargo, durante su aprehensión, fue atacado por familiares del fallecido. Fue trasladado a otro hospital, donde se espera que le den el alta en las próximas horas.

Los oficiales también secuestraron una pistola 9 milímetros que creen que fue usada durante el tiroteo. Se espera que el detenido enfrente cargos penales, reportaron los medios locales.

“Estábamos en la fila y escuchamos un estallido. Pensamos que algo se había caído o roto. Después escuchamos como 30 más. Todos empezamos a correr hacia el fondo, gritando. Mujeres, niños, ancianos. Estaban disparando. Cuando llegamos al fondo, nos dimos cuenta que teníamos que ir al frente porque nuestros autos estaban allí. Estábamos muy asustados”, relató una testigo en redes sociales.

Pánico dentro del local de disfraces durante el tiroteo en California

Una empleada del lugar contó, en diálogo con Fox 2, que su jefe “derribó la puerta de una patada” y lograron escapar por la parte de atrás del local. “Supimos lo que era [el sonido] inmediatamente”, expresó.

En paralelo, una persona murió y seis resultaron heridas en un local de disfraces de la misma empresa, pero ubicado en el complejo Solano Town Center, en Fairfield, a unos 60 kilómetros al noroeste de Sacramento.

Un video que se difundió en redes sociales mostró el pánico de los clientes de la tienda, que se tiraron al piso y lloraron mientras escuchaban los disparos a lo largo del establecimiento.

El Departamento de Policía de Fairfield indicó en un comunicado publicado en redes sociales que las siete víctimas tenían heridas de bala. Los heridos fueron trasladados a hospitales y al menos tres se encontraban en estado crítico.

Por el momento, el responsable continúa prófugo. “Esta sigue siendo una escena del crimen activa. Los detectives están hablando con testigos y trabajando diligentemente para identificar al sospechoso responsable de este horrible tiroteo”, detalló el Departamento de Policía de Fairfield en un comunicado.

Con información de AP