Demócratas vs. republicanos: actualización de las encuestas en EE.UU. y quién va ganando las elecciones en Texas hoy

Las elecciones de medio término de Estados Unidos entran en su recta final con Texas como uno de los estados clave en la disputa entre demócratas y republicanos. En la carrera al Senado federal, James Talarico aparece por delante de Ken Paxton en varias encuestas, mientras que en la elección para gobernador Greg Abbott supera a Gina Hinojosa en los sondeos estatales más recientes.

Elecciones al Senado de Texas 2026: Talarico lidera frente a Paxton

La carrera por el Senado federal es una de las más competitivas de Texas en estas elecciones de mitad de mandato. Una encuesta de CNN/SSRS, realizada entre el 20 y el 27 de octubre con una muestra de 923 probables votantes, ubica al demócrata Talarico en 49% y al republicano Paxton en 43%.

James Talarico lidera el promedio para el Senado frente a Ken Paxton Fotomontaje realizado con IA

El sondeo de N+ Univision/YouGov, publicado el 27 de octubre, también favorece a Talarico, con 50% de intención de voto frente al 45% de Paxton. La encuesta se realizó entre el 13 y el 21 de octubre con una muestra estatal de 1000 votantes registrados y tiene un margen de error aproximado de 3,8 puntos porcentuales.

Otros sondeos muestran una contienda más ajustada. La encuesta de Fox News, realizada entre el 15 y el 19 de octubre, registra un empate de 49% para cada candidato.

El promedio de RealClearPolling para el Senado de Texas, actualizado con sondeos publicados hasta el 27 de octubre, coloca a Talarico en 48,6% y a Paxton en 46,5%, una ventaja de 2,1 puntos porcentuales.

En conjunto, las encuestas ofrecen una señal favorable al demócrata, aunque las diferencias entre las mediciones y sus márgenes de error impiden anticipar con certeza quién ganará el escaño.

Elecciones en Texas: Greg Abbott mantiene la ventaja

En la carrera por la gobernación, Greg Abbott busca la reelección frente a Gina Hinojosa. La encuesta de CNN/SSRS, realizada del 20 al 27 de octubre, sitúa al republicano en 48% y a la demócrata en 46%, una diferencia de dos puntos.

El sondeo de N+ Univision/YouGov, publicado el 27 de octubre, arroja un resultado similar: 48% para Abbott y 46% para Hinojosa, con un 5% de indecisos.

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Otras encuestas dan una ventaja mayor al gobernador republicano. Fox News registra un 52% para Abbott y 47% para Hinojosa.

El promedio de RealClearPolling para la gobernación de Texas coloca a Abbott en 49,5% y a Hinojosa en 46,5%, una diferencia de tres puntos porcentuales.

Así, las dos carreras presentan panoramas distintos: Talarico lidera las mediciones para el Senado, mientras que Abbott mantiene la ventaja en la gobernación.

Qué dicen las encuestas sobre el voto latino en Texas

El voto latino es otro de los factores relevantes de la contienda. La encuesta de N+ Univision/YouGov incluyó una muestra adicional de 980 votantes latinos registrados, con un margen de error aproximado de 3,7 puntos porcentuales.

En la encuesta más reciente de cara a la gobernación de Texas para las elecciones generales, Greg Abbott obtuvo un 48% del apoyo general, y Gina Hinojosa un 46% Fotomontaje editado con IA

Entre esos votantes, Hinojosa aventaja a Abbott por 52% a 43% en la carrera por la gobernación. En la contienda al Senado, Talarico obtiene 55%, frente al 37% de Paxton.

La encuesta también identifica diferencias regionales dentro de Texas. En el norte del estado, Abbott mantiene una ventaja entre los votantes latinos, mientras que los demócratas registran mejores resultados en otras regiones.

La economía aparece entre las principales preocupaciones. El 42% de los votantes latinos consultados afirma que las finanzas de su hogar están peor que hace un año, frente al 23% que dice estar mejor. Los alimentos son la principal fuente de presión económica, mencionados por el 63%, seguidos por la gasolina y el transporte, con el 50%.