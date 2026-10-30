Elecciones USA 2026: quiénes son los candidatos a la gobernación en Nueva York y qué se vota este 3 de noviembre

El próximo martes 3 de noviembre se celebran las elecciones de medio término (midterm elections) en Nueva York, con la demócrata Kathy Hochul y el republicano Bruce Blakeman, respaldado por Donald Trump, como principales contendientes a la gobernación. Además, están en juego otros cargos, tanto estatales como federales.

Hochul busca la reelección como gobernadora de Nueva York

Los comicios del próximo martes enfrentan a la actual gobernadora Hochul con Blakeman, este último, aliado del presidente Trump. En un estado donde los demócratas mantienen el control político desde hace años, los votantes deberán elegir entre dos perfiles muy diferentes entre sí.

La gobernadora Kathy Hochul buscará renovar su mandato en las elecciones de Nueva York del próximo martes 3 de noviembre @GovKathyHochul

Hochul, nacida en Buffalo y licenciada en Artes por la Universidad de Syracuse en 1980, obtuvo un doctorado en Derecho por la Universidad Católica en 1983, según Ballotpedia. Además de ejercer como abogada en el sector privado, se desempeñó como subsecretaria del condado de Erie de 2003 a 2007 y secretaria del condado de 2007 a 2011.

Posteriormente, integró la Cámara de Representantes de EE.UU. por el Distrito 26 de Nueva York, de 2011 a 2013. Dos años más tarde, asumió como vicegobernadora en una fórmula con el entonces gobernador Andrew Cuomo.

En 2021, asumió el cargo provisoriamente tras la renuncia de Cuomo, quien se vio involucrado en acusaciones de acoso sexual. Al año siguiente, ganó su mandato como gobernadora tras derrotar a Lee Zeldin en las elecciones generales.

De cara a los comicios, estableció en enero de 2026 una agenda que reúne más de 200 iniciativas y funciona como base programática de su gestión y de su discurso electoral. Destacan las siguientes categorías:

Cuidado infantil universal : propone ampliar progresivamente el acceso a guarderías y servicios asequibles.

: propone ampliar progresivamente el acceso a guarderías y servicios asequibles. Costo de vida : busca contener las tarifas de los servicios públicos y reducir los gastos en los seguros de automóviles y viviendas.

: busca contener las tarifas de los servicios públicos y reducir los gastos en los seguros de automóviles y viviendas. Construcción de viviendas e infraestructura: apunta a acelerar los proyectos mediante la reducción de trabas administrativas y reformas de los procedimientos de evaluación ambiental.

Quién es Bruce Blakeman, el adversario de Hochul en las elecciones de Nueva York

Frente a la actual gobernadora estará el ejecutivo del condado de Nassau, quien obtuvo una licenciatura en ciencias políticas y gobierno de la Universidad Estatal de Arizona y un doctorado en jurisprudencia de la Facultad de Derecho de California Western antes de entrar en la política.

En 1996 se convirtió en el presidente de la Legislatura del condado, y se desempeñó como comisionado de la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey desde 2001 hasta 2009.

El mensaje de Bruce Blakeman a una semana de las elecciones en Nueva York

En marzo de 2021, fue electo por los republicanos de Nassau para competir contra la entonces ejecutiva del condado, la demócrata Laura Curran, quien ocupaba el cargo, y ganó con poco más del 50% de los votos. Cuatro años después fue reelecto.

Para las elecciones de 2026, Blakeman enfocó buena parte de su discurso en el costo de vida, los impuestos y la seguridad pública. En publicaciones difundidas en redes sociales, el dirigente prometió reducir el costo de los servicios públicos y aseguró que quiere “hacer que Nueva York vuelva a ser asequible”.

Entre sus principales propuestas figuran:

Recortes de impuestos para la clase media

para la clase media Cambios en las leyes de fianza

Reducción de tarifas eléctricas

Medidas más duras contra el crimen

El dirigente republicano también puso el foco en la situación económica de las familias suburbanas y en el impacto de los impuestos locales en zonas como Long Island.

Qué se vota en Nueva York en las elecciones de noviembre

Al margen de la contienda principal para el cargo de gobernador, los neoyorquinos elegirán autoridades para cargos estatales y federales en los comicios del 3 de noviembre, según Ballotpedia:

Vicegobernador

Contralor estatal

Fiscal general

Miembros de la Cámara de Representantes de EE.UU.

Legisladores del Senado estatal y la Asamblea estatal

Jueces de la Corte Suprema estatal

Los comicios enfrentarán a la demócrata Kathy Hochul y al ejecutivo del condado de Nassau, el republicano Bruce Blakeman Instagram @govkathyhochul / Facebook Bruce Blakeman for Governor - Make New York Affordable

A fines de octubre, las encuestas más recientes para la contienda entre Hochul y Blakeman, recopiladas por The New York Times, muestran el siguiente panorama: