Harden renueva con Cavaliers por tres años y US$97 millones (medios)

El veterano James Harden extendió su contrato con los Cleveland Cavaliers por las próximas tres temporadas con un salario de 97 millones de dólares, avanzaron este jueves medios estadounidenses.

La Barba, que cumplirá 37 años la próxima semana, aterrizó el pasado febrero en Cleveland en un traspaso desde Los Angeles Clippers.

Sus primeros playoffs con los Cavs concluyeron con una dura eliminación ante los New York Knicks en la final de la Conferencia Este por un rotundo balance de 4-0.

Harden, que firmó 20,5 puntos y 7,7 asistencias en 26 partidos de fase regular, bajó sus prestaciones en las eliminatorias hasta los 19,2 puntos, con una estadística de 41% en tiros de campo y 29,9% en triples y una desastrosa media de 4,7 pérdidas de balón.

A pesar de este decepcionante rendimiento y de su edad, Cleveland redobla su apuesta por el escolta al entregarle un lucrativo contrato de tres temporadas, con una opción de jugador para quedar libre en el tercer año, según reportaron ESPN y The Athletic.

A finales de junio, Harden renunció a ejecutar su opción de renovar por una temporada a cambio de 42,3 millones de dólares para darle a los Cavaliers una mayor flexibilidad salarial en su intento de fichar a LeBron James, quien acabó decantándose por los Philadelphia 76ers.

Elegido en 11 ocasiones para el All Star y tres veces máximo anotador de la NBA, Harden fue el último jugador estadounidense en ganar el premio MVP (Jugador Más Valioso) en la campaña 2017-2018.