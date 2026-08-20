Nueve policías cayeron de un balcón durante un fallido operativo en Missouri

Nueve policías cayeron de un balcón de un segundo piso durante un fallido operativo en Missouri, Estados Unidos. Los efectivos buscaban arrestar a un hombre cuando la estructura se derrumbó y cayeron al suelo. Siete de ellos resultaron heridos y fueron trasladados a un hospital local.

El hecho ocurrió el pasado 21 de julio, pero las imágenes se dieron a conocer esta semana. Videos de las cámaras corporales de los efectivos mostraron a los miembros del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos esperando en fila y armados para ingresar a un departamento en el segundo piso. Unos segundos después, se escuchó la madera de la estructura crujir.

Fue entonces que el balcón se rompió por completo y los nueves efectivos cayeron al suelo. “Esperen, esperen, esperen”, gritó uno de los agentes que se encontraban en la planta baja y no sufrió heridas. Este efectivo se acercó y removió maderas y caños que cayeron sobre los heridos. “Respirá, respirá”, le dijo a uno de los lesionados, que no podía moverse.

Siete policías cayeron de un balcón durante un fallido operativo en Missouri

Otro video registrado por la cámara corporal de un agente que estaba sobre el balcón mostró la caída y como, luego, los efectivos se hablaron entre sí para asegurarse que estaban bien. “Estoy bien”, gritó uno. “Yo estoy bien”, respondió otro.

Los agentes se encontraban allí para arrestar a un hombre de 26 años por no haberse registrado como delincuente sexual, algo que incumplía los términos y condiciones de su libertad condicional.

El Departamento del Sheriff del Condado de Randolph informó que el grupo de trabajo estaba integrado por miembros de su oficina, así como por el Departamento de Policía de Moberly y el Grupo de Trabajo Antidrogas del Norte de Missouri. Estaban ejecutando una orden de arresto en coordinación con el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos, según indicó el departamento del sheriff.

El accidente visto desde la cámara de un policía

Siete agentes fueron atendidos y dados de alta del hospital por lesiones “compatibles con una caída bastante grave”, incluyendo fracturas, según declaró Steven Lewis, alguacil federal del distrito este de Misuri, a la cadena de televisión KMIZ en Columbia, Misuri.

Según el canal local, eran cuatro alguaciles federales adjuntos, dos miembros del Grupo de Trabajo Antidrogas del Norte de Missouri y un agente del condado de Randolph.

El hombre que buscaban los agentes fue detenido ese mismo día, según informó Abigail Meyer, portavoz del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos, en un correo electrónico enviado el miércoles.

Con información de AP