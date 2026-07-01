Harris llega a San Antonio y agita el mercado de la NBA (prensa)

El veterano alero Tobias Harris, pieza importante en la campaña en la que los Detroit Pistons firmaron el mejor récord de la Conferencia Este de la NBA la temporada pasada, jugará con los San Antonio Spurs como agente libre, según reportes divulgados este miércoles.

ESPN informó que Harris, de 33 años, alcanzó un acuerdo por dos temporadas y 31 millones de US$ con los Spurs, una franquicia en pleno crecimiento que tiene como principal figura al pívot francés Victor Wembanyama.

Harris disputó las dos últimas campañas con Detroit, en su segunda etapa con la franquicia, donde fue una pieza clave en la transformación del equipo, que ganó 60 partidos de temporada regular y superó una serie de playoffs por primera vez desde 2008.

En San Antonio reforzará a un equipo que busca regresar a las Finales de la NBA tras perder la serie por el campeonato frente a los New York Knicks.

La noticia se conoció durante la primera jornada completa del período de negociaciones de la agencia libre. Aunque los contratos no podrán firmarse oficialmente hasta el 6 de julio, los acuerdos verbales comenzaron a multiplicarse.

El futuro de LeBron James continúa siendo uno de los grandes temas del mercado, después de que el máximo anotador histórico de la NBA comunicara el martes a Los Angeles Lakers que pondrá fin a su etapa de ocho temporadas en la franquicia para buscar un nuevo contrato y disputar una inédita campaña número 24 en otro equipo.

Mientras analistas y aficionados debaten los posibles destinos del cuatro veces campeón de la NBA, entre ellos Cleveland, Miami o una posible sociedad con Stephen Curry en Golden State, los Lakers continúan moviendo fichas para construir su proyecto alrededor del esloveno Luka Doncic, de 27 años.

Según distintos reportes, la franquicia angelina incorporó al pívot Walker Kessler en un intercambio con Utah que incluyó dos selecciones de primera ronda del draft.

Kessler, de 24 años, apenas disputó cinco encuentros la temporada pasada debido a una lesión en el hombro.

Sin embargo, el pívot de 2,18 metros promedió 11,1 puntos y 12,2 rebotes en la campaña anterior, además de liderar la NBA con 4,6 rebotes ofensivos por partido durante la temporada 2024-25.

Poco después de conocerse el traspaso, también trascendió que los Lakers alcanzaron acuerdos con tres agentes libres: el pívot Sandro Mamukelashvili y los escoltas Quentin Grimes y Colin Sexton.

Entre los demás movimientos del mercado, varios medios informaron que los Boston Celtics incorporaron al pívot Mitchell Robinson, reciente campeón de la NBA con los New York Knicks.

Asimismo, el veterano base Mike Conley también llegaría a Boston, mientras que el escolta Norman Powell, quien promedió 21,7 puntos por partido en una temporada de nivel All-Star con Miami, acordó un contrato por dos años con los Chicago Bulls.