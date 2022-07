El ingenioso acertijo que a Elon Musk le gusta hacer en las entrevistas de trabajo: “¿Dónde estás?”

La mente de Elon Musk es todo un misterio y a varios les encantaría poder leerla, dado su potencial creativo e innovador que lo han llevado a liderar industrias con empresas como Tesla o SpaceX. De acuerdo con el reporte de algunos medios, para determinar si contrata o no a un empleado, suele hacerles algunos acertijos, y la respuesta correcta podría ser el factor determinante para que los interesados se vuelvan parte de la plantilla laboral de alguna de sus compañías. Al menos esto dice el periodista Ashlee Vance, quien escribió la biografía del empresario, publicada en 2015.

El libro, titulado Elon Musk: el empresario que anticipa el futuro, aborda diversos focos de su vida, desde los problemas en su niñez, el bullying en su adolescencia y los abusos de su padre. Se basa en más de 30 horas de entrevistas entre Musk y Ashlee. Pero más allá de la historia de vida del magnate, sobresalen otros aspectos. En este sentido, resaltan tres ideas principales en la obra: la clave de hacer las preguntas adecuadas, cómo cumplir las metas al estilo de Elon Musk y cómo trabajar bajo un gran propósito para tener el mayor impacto posible en el mundo.

Vance es un escritor que además está especializado en temas de tecnología y que colaboró con Bloomberg y The New York Times. Cuando empezó a trabajar en la biografía, primero Musk le dijo que no quería participar, pero el autor no se rindió y avanzó solo durante 18 meses. Luego de transcurrido este tiempo, el empresario cambió de opinión y accedió a varias conversaciones, lo que el destacado escritor calificó como una muestra de la perseverancia del visionario.

Elon Musk participó en su biografía que se publicó en 2015 CTV

Ashlee reveló en su libro que el dueño de Tesla suele usar acertijos en sus entrevistas de trabajo y, para quienes piensen en trabajar con él, este punto resulta más que clave.

El acertijo de Elon Musk

“Estás parado en la superficie de la Tierra. Caminas un kilómetro y medio al sur, otro hacia el oeste y un último en dirección al norte. Terminas exactamente donde empezaste. ¿Dónde estás?”, dice.

Utilizar al espacio tiene relación también con otra de sus empresas, SpaceX, y aunque para algunos la respuesta puede parecer sencilla, las preparaciones de las entrevistas convencionales no incluyen reflexionar en argumentos así. Para resolver el acertijo, una de las respuestas es “el Polo Norte”.

Elon Musk pondría a prueba la inteligencia de los aspirantes de trabajo que llegan a sus empresas Twitter

Sin embargo, para Musk, el cuestionario no se detiene ahí. Si se falla, se acabaron las preguntas, pero si no, éstas continúan con una segunda parte. El periodista afirma en su libro que al magnate le gusta subir el nivel de dificultad de su acertijo.

“¿Dónde más podría estar?”, preguntaba. La otra respuesta es “en algún lugar cerca del Polo Sur”, debido a que si hace el recorrido hacia el Sur, la circunferencia de la Tierra marca esa distancia.

Puede que Elon tenga otros acertijos reservados a cada una de sus entrevistas, según la compañía de la que se trate. Según especialistas en Recursos Humanos, estas preguntas dicen mucho del razonamiento de una persona. Más allá de la respuesta correcta, que también cuenta mucho, el cómo se toma uno el acertijo puede hablar también de cómo actuará ante situaciones determinadas, como pueden ser la tomar decisiones bajo presión o el actuar bajo una emergencia.