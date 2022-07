La insólita explicación de Machine Gun Kelly sobre por qué rompió una copa de vidrio contra su cabeza

Machine Gun Kelly no es un artista cualquiera. El otro día, en el after party de su último concierto en el que hizo “sold-out” tras presentarse en el Madison Square Garden de Nueva York, se estrelló una copa de champagne en la cara con tanta fuerza que terminó con el rostro lleno de sangre frente a toda la audiencia. “No me importa una mier...”, dijo en el micrófono antes del acto que causó gritos horrorizados de la multitud. Ahora, fue él quien reveló las razones de su macabra escena.

Machine Gun Kelly se rompe una copa de vino en la cara

El cantante de 32 años dijo que solo trataba de llamar la atención de la multitud congregada en Catch. “¿Ubicas cuando chocas una copa de champán con un tenedor para llamar la atención de la gente? Bueno, no tenía tenedor, así que simplemente la golpeé en mi cabeza”, le explicó Kelly a Seth Meyers, el presentador de Late Night with Seth Meyers, durante el programa del miércoles por la noche.

Pero el evento no pasó desapercibido para el artista punk, ya que al día siguiente sintió los efectos de lo que había sucedido. En este sentido, cuando Meyers le preguntó por las consecuencias del golpe, el cantante no se guardó nada: “Me siento como la mie...”. Y también bromeó con la posibilidad de tener médicos a su alrededor cada vez que Seth esté en su agenda.

Machine Gun Kelly tuvo una riesgosa actitud en pleno show Instagram @machinegunkelly

Antes, el presentador lo había felicitado por su show con entradas agotadas y también le recordó que no era la primera vez que llegaba a su programa herido. “La última vez que estuviste aquí, acababas de hacer los VMA. Te lastimaste la mano ahí y ahora otra vez en el Madison”, le expresó.

Parece una temporada de buena racha para Kelly, quien recientemente lanzó un documental sobre su vida en Hulu, llamado Life in Pink.

Machine Gun Kelly explica por qué se estrelló una copa en la cara

Cuando Machine Gun Kelly pensó en el suicidio

En su documental, el cantante habla sobre un momento que le cambió la vida, en 2020, tras la muerte de su padre, en el que las ideas suicidas cobraron mucha fuerza en su cabeza.

Allí, recuerda que fue al departamento de su papá para limpiar y compartió una difícil conversación con un vecino. “Tuve esta interacción realmente extraña con este vecino que me dijo todas estas cosas que no quería escuchar. Eso me jodió aún más porque no pude cerrarlo. No quería dejar mi habitación y empecé a ponerme muy, muy, muy oscuro”, explicó.

En ese momento, su pareja ya era la reconocida actriz Megan Fox, a quien había conocido mientras filmaban Midnight in the Switchgrass, en 2020. Ella estaba de viaje en Bulgaria por la grabacion de una película y Kelly tenía una paranoia salvaje.

Machine Gun Kelly y Meghan Fox el martes por la noche antes de la presentación en el Madison Square Garden Instagram/MachineGunKelly

“Como si siguiera poniéndome paranoico de que alguien vendría y me mataría, siempre dormía con una escopeta al lado de mi cama y, uno de esos días, simplemente me quebré”, reveló.

Lo que ocurrió después fue decisivo: llamó a Meghan y le dijo que nada de todo eso esra su culpa. Se puso la escopeta en la boca y gritó a través del teléfono. Cuando la bala subía, el cartucho se atascó. Para él, ese fue un punto de inflexión en su vida.