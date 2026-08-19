Harvard pagará US$ 53 millones tras escándalo de venta de restos humanos de su morgue

La Universidad de Harvard aceptó pagar una indemnización de 53 millones de US$ después de que el exgerente de su morgue robara y vendiera partes de cuerpos humanos donados para la investigación científica.

Cedric Lodge, gerente de la morgue de la prestigiosa Facultad de Medicina de Harvard hasta su despido en 2023, fue condenado a ocho años de prisión en diciembre tras declararse culpable de traficar con restos humanos robados.

Los investigadores señalaron que Lodge y su esposa tomaron partes de cuerpos de la escuela "sin el conocimiento ni el permiso de su empleador, del donante o de la familia del donante" y las enviaron a compradores en otros estados desde 2018.

La Universidad de Harvard dijo en una carta el lunes que iba a solicitar al tribunal permiso para crear "fondos de conciliación de demanda colectiva por un total de 53 millones de US$" para las indemnizaciones.

Medios estadounidenses reportaron que un juez del tribunal estatal de Boston había aprobado preliminarmente este acuerdo.

En una carta firmada por el decano de la Facultad de Medicina de Harvard, George Daley, y Bernard Chang, decano de educación médica, estos aseguran que los actos de Lodge "fueron despreciables, abominables y una flagrante traición a nuestros valores como comunidad médica".

"Reafirmamos nuestro profundo pesar y empatía hacia las familias de los donantes que puedan haberse visto afectadas", insistieron.

Entre las partes humanas vendidas por el exgerente de la morgue había órganos internos, cerebros, piel, manos, rostros y cabezas disecadas.

La esposa de Lodge fue condenada a un año de cárcel por el caso. Además, seis compradores también se declararon culpables y fueron condenados.