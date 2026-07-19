Cómo mirar online en EE.UU. la final del Mundial entre España y Argentina en vivo

El fin de semana tendrán lugar las últimas jornadas mundialistas, con la final de la Copa del Mundo entre Argentina y España como principal atractivo para los fanáticos. El duelo comenzará a las 15.00 hs (hora del Este de EE.UU.) y se podrá ver online gratis al ingresar a los links de las plataformas oficiales.

Argentina vs. España en vivo: los links para ver el partido online

La última semana dejó varias repercusiones en el mundo del fútbol con la victoria del plantel dirigido por Luis de la Fuente sobre Francia, una de las favoritas del torneo, y la remontada del seleccionado argentino frente a Inglaterra. Tras estos encuentros, el fin de semana se jugará la final del Mundial.

Lionel Messi y Lamine Yamal son las estrellas de Argentina y España, respectivamente, en el Mundial 2026

De los 48 equipos que iniciaron la competencia, solo Argentina y España llegaron a la instancia decisiva. El domingo, los fanáticos podrán ver el compromiso en línea en inglés a través de la página web de FOX.

Para aquellos que no dominen el idioma, Telemundo transmitirá en su sitio web oficial el partido en español. Asimismo, estará disponible el streaming en español a través de la plataforma oficial de Peacock.

De acuerdo con el calendario establecido por la FIFA, el encuentro comenzará en los siguientes horarios de EE.UU.:

15 hs (ET)

14 hs (CT)

13 hs (MT)

12 hs (PT)

El historial entre Argentina y España en el Mundial

El único enfrentamiento oficial entre ambos seleccionados fue un triunfo para Argentina por 2 a 1 en la Copa Mundial de la FIFA Inglaterra 1966, según la página web oficial de la organización. El duelo tuvo lugar en la primera fecha del Grupo 2, y el doblete de Luis Artime sentenció el resultado.

En el marco de una nueva final del mundo, el historial completo entre la Albiceleste y la Roja es el siguiente:

España 6-1 Argentina | 27/03/2018 | Amistoso.

Argentina 4-1 España | 07/09/2010 | Amistoso.

España 2-1 Argentina | 14/11/2009 | Amistoso.

España 2-1 Argentina | 11/10/2006 | Amistoso.

España 0-2 Argentina | 17/11/1999 | Amistoso.

España 2-1 Argentina | 20/09/1995 | Amistoso.

España 1-1 Argentina | 12/10/1988 | Amistoso.

Argentina 1-1 España | 12/10/1974 | Amistoso.

España 1-0 Argentina | 11/10/1972 | Amistoso.

Argentina 2-1 España | 13/07/1966 | Mundial.

España 2-0 Argentina | 11/06/1961 | Amistoso.

Argentina 2-0 España | 24/07/1960 | Amistoso.

Argentina 1-0 España | 05/07/1953 | Amistoso.

España 0-1 Argentina | 07/12/1952 | Amistoso.

Con estos antecedentes, hay seis triunfos para Argentina, seis para España y dos empates.

El partido de Argentina vs España se transmitirá online en vivo gratis a través de las plataformas oficiales Imagen ilustrativa generada con IA

Cómo llegan Argentina y España a la final de la Copa del Mundo

A lo largo del torneo internacional, las dos selecciones finalistas tuvieron un recorrido marcado por partidos clave. Los dirigidos por Lionel Scaloni superaron la fase de grupos con puntaje ideal, pero en la etapa de eliminación directa enfrentaron desafíos que pusieron a prueba su capacidad de reacción frente a escenarios adversos.

Tras la victoria en tiempo suplementario contra Cabo Verde por 3 a 2 en 16avos y la remontada contra Egipto por el mismo resultado en octavos, Argentina logró imponerse sobre Suiza por 2 a 1 en la prórroga.

En semifinales, ante un equipo de primer nivel como Inglaterra y una previa cargada de historia, el plantel demostró de qué está hecho y, a base de resiliencia, esfuerzo y calidad, consiguió dar vuelta otro resultado en 10 minutos para avanzar a la instancia final.

Argentina le dio vuelta el resultado a Inglaterra en su mejor partido del Mundial y ¡está en la final!

España, que debutó con un sabor amargo con el empate 0 a 0 con Cabo Verde, mejoró en cada participación ulterior. Con siete puntos, avanzó en el primer puesto, y en 16avos de final superó por 3 a 0 a Austria.

Tras dejar afuera a la Portugal de Cristiano Ronaldo por 1 a 0 y vencer a Bélgica por 2 a 1, se impuso contra Francia por 2 a 0 con Luis de la Fuente a la cabeza del plantel.

El domingo, los dos mejores equipos de la competencia se enfrentarán en un duelo que definirá si España suma su segundo campeonato o Argentina borda la cuarta estrella en su camiseta.