Heat vence 111-102 a Suns con 22 puntos de Adebayo en un partido de rápida recuperación

PHOENIX (AP) — Bam Adebayo anotó 22 puntos, Jaime Jaquez Jr. agregó 20 y el Heat de Miami venció la noche del domingo por 111-102 a los diezmados Suns de Phoenix.

El Heat tuvo un breve descanso después de vencer a Utah 147-116 el sábado por la noche, pero aprovechó que Phoenix jugó sin dos jugadores clave que sufrieron lesiones el viernes por la noche en una derrota 110-103 en Atlanta.

Devin Booker, un cuatro veces All-Star, se torció el tobillo derecho en el tercer cuarto contra los Hawks y será reevaluado en una semana. Jalen Green salió después de sentir dolor en su segundo juego de regreso tras perderse 33 por una distensión en el tendón de la corva.

Los Suns lucharon sin los 25,4 puntos por juego que lidera el equipo de Booker, lanzando un 37% y siete de 35 desde el triple. Dillon Brooks lideró a Phoenix con 26 puntos y Grayson Allen agregó 18 a pesar de lanzar cuatro de 18 desde el campo, incluyendo uno de 11 desde el triple.

El cuarto equipo con mayor puntuación de la NBA, Miami lideró por cinco después de tres cuartos y lo amplió a 101-83 a mitad del cuarto camino a terminar un viaje de cinco juegos 3-2. Norman Powell agregó 16 puntos y diez rebotes.

