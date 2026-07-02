"Hemos rozado casi la perfección", celebra De la Fuente

El seleccionador español, Luis de la Fuente, festejó el gran partido de su equipo para golear 3-0 a Austria en dieciseisavos de final del Mundial 2026, este jueves en Los Ángeles, y estimó que sus pupilos "rozaron casi la perfección".

"Hemos hecho un grandísimo partido. Estoy feliz porque en todos los aspectos hemos rozado casi la perfección", celebró el técnico riojano en sus declaraciones justo al término del partido.

De la Fuente pidió calma porque el camino al título todavía es largo.

"Cada partido a partir de ahora va a ser más complicado. Cada partido va a ser un poco más exigente. Pasamos a una fase más importante, en la que solo quedan 16 equipos. En octavos, los rivales serán todavía más exigentes", advirtió.

En cualquier caso, el estratega de la Roja se mostró confiado en la capacidad de sus jugadores.

"En nuestra mentalidad siempre está mejorar. Esa es la mentalidad de esos jugadores, siempre quieren más y más", se enorgulleció.