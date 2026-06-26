Hervé Renard, DT de Túnez, dice que es "libre de elegir" su próximo proyecto

El francés Hervé Renard, seleccionador de Túnez que asumió el cargo en pleno Mundial 2026, dijo este viernes que tiene libertad para decidir su próximo destino, tras la eliminación de las Águilas de Cartago, que no sumaron puntos en el torneo.

"Vine para este Mundial. Ahora tengo libertad para elegir el mejor proyecto para el futuro", declaró Renard a la AFP, sin precisar si la Federación Tunecina de Fútbol le había propuesto renovar su contrato.

"Ya veremos", añadió.

Consultado por la AFP este viernes, un vocero de la Federación Tunecina de Fútbol indicó que la continuidad de Renard al frente del equipo será analizada en los próximos días.

"Necesitaremos tiempo para evaluar los resultados del Mundial, lo que podría llevar entre dos y tres semanas. Durante este periodo, tomaremos una decisión sobre el seleccionador", afirmó la fuente.

"Recibí una cálida bienvenida en un contexto muy difícil. Era consciente de la dificultad de la tarea, pero incluso en estas situaciones difíciles se aprende. Fue una experiencia muy valiosa", declaró Renard a la AFP.

Hace 10 días, tras la contundente derrota 5-1 ante Suecia en el debut de Túnez en el Mundial, el entonces seleccionador Sabri Lamouchi fue destituido y sustituido por Renard para el resto del torneo.

El técnico francés no logró cambiar el rumbo del equipo, que perdió 4-0 ante Japón y cerró su participación el jueves con una derrota 3-1 ante Países Bajos.