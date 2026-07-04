"Hicieron un partidazo los muchachos", celebra Lorenzo tras triunfo de Colombia

El seleccionador de Colombia, el argentino Néstor Lorenzo, celebró este viernes como un "partidazo" el triunfo 1-0 de los suyos ante Ghana para avanzar a los octavos de final del Mundial 2026.

Lorenzo, sin embargo, reconoció que faltó mayor precisión de cara al gol.

"La verdad es que hicieron un partidazo los muchachos", celebró el técnico en declaraciones a la transmisión oficial de TV del partido, jugado en Kansas City.

"En algún momento nos metimos un poquito atrás" y "nos complicaron un poquito", analizó. "Tuvimos para rematarlos seis o siete veces y no pudimos".

Jhon Arias anotó el único gol del compromiso en el minuto 14.

Colombia generó oportunidades para ampliar la diferencia, en particular una clara ocasión de Luis Díaz, aunque le faltó acierto.

"Él vive del gol. Es normal (fallar), pero ya se le va a abrir el arco y las va a empezar a meter todas... ¡Esperemos!", dijo Lorenzo sobre Díaz.

El martes, Colombia se cruzará con Suiza.