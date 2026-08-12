Hijo de Rob Reiner niega cargos de asesinato presentados por un jurado en EE.UU.

El hijo del director de cine estadounidense Rob Reiner negó ante un tribunal este miércoles los nuevos cargos que le imputaron por el asesinato de sus padres.

Nick Reiner se declaró no culpable de dos cargos de asesinato, con el agravante de preparar una "emboscada" para cometer el doble homicidio.

Estos nuevos cargos sustituyen a los anteriores por asesinato en primer grado.

La imputación se presentó por el homicidio en diciembre de 2025 de Reiner y su esposa, la fotógrafa Michele Singer.

El escrito de acusación publicado el miércoles por la fiscalía de Los Ángeles no precisa los hechos que llevaron a la acusación a agravar los cargos.

El hombre, de 32 años, fue arrestado el 14 de diciembre después de que los cuerpos ensangrentados de sus padres fueran descubiertos en su casa del acomodado vecindario de Brentwood, en Los Ángeles.

Rob Reiner, de 79 años —quien dirigió grandes éxitos como "When Harry Met Sally" y "A Few Good Men"— y su esposa, de 70, fueron apuñalados hasta morir.

Nick Reiner comparecerá de nuevo ante el tribunal el 15 de septiembre, en una audiencia preliminar en la que se deberá evaluar si hay suficientes elementos incriminatorios en su contra para celebrar un juicio.

El fiscal del condado de Los Ángeles, Nathan Hochman, declaró: "Se trató de una traición profunda por parte de alguien que era amado y en quien confiaban precisamente las personas a las que se le acusa de haber matado".

Si es declarado culpable de los cargos, Nick Reiner podría enfrentarse a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional o a la pena de muerte, aunque California no aplica rutinariamente la pena capital.