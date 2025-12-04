Hijos del magnate prodemocracia hongkonés Jimmy Lai, preocupados por su salud en prisión

Los hijos del encarcelado magnate de los medios prodemocracia hongkonés Jimmy Lai expresaron el martes su alarma por la salud de su padre y dijeron que su condición se ha seguido deteriorando.

Lai, quien cumplirá 78 años el próximo lunes, ha estado tras las rejas desde finales de 2020, en un momento en que China refuerza su control sobre esa ciudad semiautónoma, a la que prometió un sistema separado cuando Reino Unido le entregó su control en 1997.

Según sus hijos, Lai, quien padece diabetes, permanece en régimen de aislamiento sin aire acondicionado en una cárcel donde las temperaturas en verano alcanzan los 44 grados centígrados.

"Ha bajado significativamente de peso y está visiblemente más débil", denunció su hija Claire Lai, quien abandonó Hong Kong después de ver a su padre hace varios meses.

Durante una visita a Washington, donde la familia busca reunir apoyo, Lai dijo a la AFP que "los dientes de su padre se están pudriendo" debido a las condiciones de reclusión.

El gobierno de Hong Kong condenó lo que calificó de informes "tergiversados" sobre el trato recibido por Lai, incluidos los de la AFP.

"Estos reportajes pretenden difamar (a las autoridades hongkonesas) engañando al público", afirmaron las autoridades del territorio chino el miércoles en un comunicado.

"El gobierno de la RAEHK ha subrayado en repetidas ocasiones que los servicios médicos que recibe Lai (...) bajo custodia son adecuados y completos", añadieron, utilizando la sigla de la Región Administrativa Especial de Hong Kong.

Claire Lai afirmó además que los guardias se negaron a permitir que su padre, un católico devoto, recibiera la comunión e indicó que hacían pequeños gestos para intentar desmoralizarlo.

Lai es un exitoso empresario y opositor del gobierno de China, fundador del clausurado Apple Daily, un tabloide prodemocracia en Hong Kong.

Enfrenta cargos por colusión extranjera por las protestas masivas en Hong Kong en 2019 contra el poder creciente de China. Podría ser sentenciado a una pena de al menos 15 años de cárcel.

Su hijo Sebastien Lai expresó su esperanza de que tanto el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como el primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, sigan planteando a China el tema de su padre, quien es ciudadano británico.

"Tomará dos horas poner a mi padre en un avión y enviarlo lejos", dijo. "Será lo humano, será lo correcto", añadió.

sct/md/cr/nn/arm/mas