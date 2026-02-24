Ka Ying Rising, la estrella de la velocidad que llegó a los 18 éxitos seguidos, desafía los límites y no podrá tener crías

Ka Ying Rising es un caballo de carreras que nació en Nueva Zelanda y actualmente, camino a los 6 años, está radicado en Hong Kong, uno de los circuitos más exigentes del planeta. Como muchos de los que compiten allí, su nombre original cambió al llegar: “Ka Ying” es un prefijo habitual de la cabaña del poderoso sindicato Ka Ying Stable y “Rising” sugiere lo que todos buscan en el turf: una estrella en ascenso. Este velocista desafió tanto los límites que se convirtió en el mejor de esa categoría en el mundo y lleva 18 victorias seguidas.

Antes de llegar a Hong Kong, caballos como Ka Ying Rising suelen nacer y criarse en grandes potencias. Ese es el primer capítulo ya no tan invisible, porque la exportación de talento equino se ha convertido en un estilo de vida para los propietarios asiáticos, quienes compran caballos jóvenes con potencial, muchas veces antes de que se consagren. Hong Kong no cría: los importa a todos. Australia y Nueva Zelanda suelen marcar el pulso de un abastecimiento que incluye europeos, norteamericanos y, esporádicamente, argentinos. Eso convierte cada historia en un rompecabezas internacional.

Los fanáticos de Ka Ying Rising exhiben una bandera que celebra sus 18 triunfos seguidos, tras la Queen's Silver Jubilee Cup (G1) de Sha Tin, el domingo pasado PETER PARKS� - AFP�

El ecosistema de Hong Kong es especial, exigente. A diferencia de otros países, no abundan carreras de bajo nivel para ir formándose. Allí, cada caballo corre pocas veces, pero en condiciones muy competitivas y si no responde a las expectativas, desaparece de ese radar. El que no resiste la presión pasa al anonimato. En ese contexto, un caballo debe adaptarse a un nuevo hemisferio, donde todo funciona con precisión suizo, pero con humedad tropical, y a un ritmo de competencia muchas veces feroz. Es impaciente para dar lugar a procesos largos.

Ka Ying Rising no surgió del corazón de Hong Kong, ni fue educado bajo las luces de Sha Tin, su pista más célebre. Como cientos que transitan ese predio, su historia comenzó muy lejos, en praderas donde la mecánica del turf se decide antes de que el público conozca siquiera el nombre del caballo. Fue elegido, comprado y enviado a un sistema que no forma caballos, sino que los selecciona... o los descarta. En ese contexto se transformó en una celebridad.

En ese circuito, cada detalle está medido y cada carrera es una evaluación. Ka Ying Rising era un proyecto cuando dejó su tierra y encontró otro ambiente y un nuevo nombre: había sido bautizado Mr. Express, tras su nacimiento del 3 de septiembre de 2020. Una identidad que no llegó a utilizar al momento de acelerar, ya que en Asia es casi una tradición -poco común en el resto del mundo- renombrar a quienes llegan. Incluso cuando ya haya sido un ejemplar consagrado, tal el caso de The Punisher, que ganó el Carlos Pellegrini de 2022 en San Isidro y al ser adquirido por un propietario de ese territorio reinició su campaña como Bravehearts.

Ka Ying Rising casi no se enteró de la alteración de su documento. Desde el debut en diciembre de 2023, tras algunos entrenamientos previos en Australia, compitió con esa denominación y la llevó con honra en el único viaje que hizo para medirse fuera de su zona de confort: en octubre pasado fue de regreso a la tierra de los canguros y se adjudicó el The Everest, uno de los ocho grandes premios que tiene conquistados en su campaña y el segundo clásico con más recompensa en el mundo. Esa prueba, en la que los enfervorizados aficionados locales lo abuchearon camino a las gateras de Randwick para ponerlo nervioso (sin conseguirlo, claro), está dentro de la serie de 18 triunfos en fila que acumula desde febrero de 2024.

No hubo caballo capaz de derrotarlo en ese lapso, en cotejos entre 1200 y 1400 metros. Hace dos años que no pierde y su victoria del domingo pasado en la Queen’s Silver Jubilee Cup llegó con un plus: bajó el récord de los 1400 metros de Sha Tin al emplear 1m19s36/100. Y de paso, superó la marca de Silent Witness, que con 17 primeros seguidos -entre 2002 y 2005- era el mayor referente de la historia de Hong Kong.

Con el paso de sus presentaciones, Ka Ying Rising dio zancadas firmes y consolidó un perfil tan competitivo que se convirtió en un ilustre más allá de las fronteras. Hoy es el mejor del mundo en la especialidad, en ese tipo de carreras donde no hay tregua desde que se abren las gateras. Igual, se permite acelerar de menor a mayor, para lucirse delante de las tribunas. La altísima regularidad en el mayor nivel no se compra: está en los genes, en su capacidad. Eso lo convirtió en un fenómeno que arrasa: en las dos únicas veces que perdió, ambas en enero de 2024, quedó segundo.

Es hijo del padrillo Shamexpress y una de las dos únicas crías que llegó a tener la yegua Missy Moo. Son los padres de la criatura que corre los límites de un sistema diseñado para que sostenerse en la cima por largo tiempo sea un hecho casi imposible. Ka Ying Rising lo hizo costumbre. Se convirtió en leyenda, sacó boleto para ser estatua en el futuro. Acaso la mayor huella que pueda dejar, más allá de sus récords, ya que está castrado, una práctica frecuente en algunos países en los que apuntan a que los animales mejoren el temperamento y reduzcan sus impulsos, y, dado que en el turf sólo se permite la cría naturalmente, no podrá tener descendencia.

Ka Ying Rising tras el triunfo, con el jockey Zac Purton en su montura, el entrenador David Hayes sonriente con su sombrero y el equipo disfrutando de su 18° éxito seguido, esta vez en la Queen's Silver Jubilee Cup (G1) de Hong Kong PETER PARKS� - AFP�

Zac Purton fue su jinete en 19 de sus 21 carreras, entre ellas las nueve que disputó en el último año. “Juega otra liga. Es un caballo inolvidable, me pellizco cada vez que lo monto”, fueron las palabras con las que eligió describirlo su jockey casi habitual. Su entrenador, David Hayes, siempre medido ante el asedio de la prensa, lanzó esta vez una advertencia a los que puedan ilusionarse con el retiro del gladiador: “Disfrutamos de su clase cada minuto y esperamos tenerlo en la misma forma por los próximos 12 a 18 meses”. Como para que derrotarlo se convierta en el gran desafío de los velocistas que quieran arrebatarle el trono.