Hombre acusado en EEUU de complot para matar a Trump dice que Irán lo presionó

Un hombre paquistaní acusado de tramar el asesinato de políticos estadounidenses, entre ellos Donald Trump, afirmó el miércoles que fue presionado por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán para idear el plan, según medios estadounidenses.

Asif Raza Merchant, de 47 años, fue acusado en septiembre de 2024 ante la justicia federal de Estados Unidos de intentar contratar a un sicario para asesinar a políticos estadounidenses. Se declaró inocente de los cargos.

Durante su juicio el miércoles, Merchant declaró que fue obligado a participar en el complot para proteger a su familia en Teherán de la Guardia iraní, y que pensó que lo atraparían antes de que alguien resultara muerto, según informaron varios medios.

Dijo que nunca recibió la orden de matar a una persona específica, pero señaló que su contacto iraní había mencionado tres nombres: Trump, el expresidente Joe Biden y la exembajadora ante la ONU Nikki Haley.

"Mi familia estaba bajo amenaza y tenía que hacer esto", dijo Merchant al tribunal por medio de un intérprete de urdu, según el Washington Post.

El juicio de Merchant tiene lugar mientras Estados Unidos e Israel continúan sus ataques contra Irán, en los que mataron a su líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei.

El Pentágono afirmó el miércoles que durante las operaciones las fuerzas estadounidenses mataron al líder de una unidad iraní que intentó asesinar a Trump.

Funcionarios estadounidenses han acusado previamente a Irán de intentar asesinar al republicano para vengar la muerte del general iraní Qasem Soleimani, muerto por un ataque con drones en Irak en 2020 ordenado por Trump durante su primer mandato presidencial.

Las autoridades ya habían dicho que Merchant tenía "estrechos vínculos con Irán" y describieron el supuesto complot como "sacado directamente del manual del régimen iraní".

Merchant declaró esta semana que empezó a trabajar en 2022 con un miembro de la Guardia que le preguntó si estaba "interesado en hacer algún trabajo con el gobierno iraní", según The New York Times.

Finalmente recibió instrucciones de orquestar un plan que implicaba organizar protestas, robar documentos, lavar dinero y, potencialmente, hacer que alguien fuera asesinado.

Según el Times, Merchant dijo estar preocupado por lo que pudiera ocurrirle a su esposa y a su hija adoptiva en Irán, por lo que aceptó la operación.

Fue detenido después de presuntamente intentar contratar sicarios que resultaron ser agentes encubiertos del FBI.