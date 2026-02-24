Hombre apuñala a cuatro personas en EE. UU. y es abatido por la policía

Cuatro personas murieron apuñaladas el martes en el estado de Washington, noroeste de Estados Unidos, por un sospechoso que fue abatido por la policía.

La oficina del sheriff del condado de Pierce informó que agentes acudieron al lugar tras recibir denuncias de que un hombre estaba violando una "orden de no contacto" en una casa cerca de la ciudad de Tacoma.

Mientras los policías iban en camino, varios testigos informaron a las 9:30 que un hombre estaba apuñalando personas fuera de la vivienda, según un comunicado en Facebook.

Un agente llegó al lugar y se reportaron disparos. Había cuatro personas fallecidas, incluido el sospechoso, un hombre de 32 años, agregó.

Según el reporte, una quinta persona fue trasladada de inmediato al hospital, pero murió a causa de sus heridas.