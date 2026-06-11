Hombre se declara culpable de matar a demócrata de Minnesota y a su esposo

MINNEAPOLIS (AP) — El hombre acusado de los asesinatos políticos de la principal demócrata en la Cámara de Representantes de Minnesota y de su esposo, así como de herir a tiros a un senador estatal y su esposa, se declaró culpable en un tribunal federal el jueves después de que los fiscales indicaran que no solicitarían la pena de muerte.

Vance Boelter fue acusado de asesinar a la presidenta de la Cámara de Representantes de Minnesota, Melissa Hortman, y a su esposo, Mark Hortman, y de disparar contra el senador estatal John Hoffman y su esposa, Yvette Hoffman. Boelter llegó a sus puertas en las primeras horas del 14 de junio de 2025, disfrazado de policía y conduciendo una patrulla policial falsa. El golden retriever de los Hortman quedó tan gravemente herido que tuvieron que practicarle la eutanasia.

John y Yvette Hoffman se sentaron en la galería de la sala del tribunal el jueves junto con miembros de la familia Hortman mientras los hechos de aquella noche eran descritos en gran detalle. Boelter respondió repetidamente con un simple “sí” mientras su abogado lo interrogaba sobre sus acciones, incluido si apoyó un arma en la cabeza de Melissa Hortman y disparó.

Por momentos, se escucharon breves sollozos desde la galería.

Boelter, vestido con uniforme naranja de presidiario, siguió la audiencia mientras el juez John Tunheim repasaba cada uno de los seis cargos y las posibles condenas que conllevaban. Tunheim no fijó una fecha para la sentencia. Boelter enfrenta una condena acordada de dos cadenas perpetuas, más 40 años.

Boelter, de 58 años, fue capturado cerca de su casa en la zona rural de Green Isle al día siguiente de los tiroteos, tras lo que los fiscales han calificado como la mayor búsqueda de un sospechoso en la historia de Minnesota. También enfrenta cargos estatales, que han quedado en suspenso a la espera de la resolución de su caso federal.

La fiscalía federal en Minneapolis notificó al tribunal el miércoles que el Departamento de Justicia no solicitaría la pena de muerte contra Boelter, bajo un acuerdo de culpabilidad, y el tribunal fijó para el jueves la audiencia para el cambio de declaración.

Minnesota abolió la pena capital en 1911 y nunca ha tenido un caso federal con pena de muerte. Daniel Borgertpoepping, portavoz de la Fiscalía del Condado de Hennepin, señaló que el acuerdo de culpabilidad federal no afectaría los cargos estatales contra Boelter, incluidos dos cargos de asesinato y cuatro de intento de asesinato. Boelter también enfrenta cargos estatales por hacerse pasar por policía y por crueldad animal.

Aunque el gobierno de Trump ha impulsado un mayor uso de la pena capital, surgieron dudas sobre si el caso de Boelter calificaría para la pena de muerte según la ley federal.

Los fiscales han calificado los tiroteos como políticos. Cuando anunciaron la acusación federal en julio, difundieron una carta manuscrita y divagante que, según afirman, Boelter escribió al director del Fbi, Kash Patel, en la que confesaba los ataques. Sin embargo, la carta no dejaba claro por qué atentó contra los Hortman y los Hoffman.

En algunos mensajes a medios de comunicación, Boelter hizo referencia a una vaga y críptica “investigación” que decía estar llevando a cabo, y en ocasiones insinuó que tenía que ver con la vacuna contra el Covid-19.

Amigos describieron a Boelter como un cristiano evangélico y predicador y misionero ocasional, que sostenía posturas políticamente conservadoras y había estado teniendo dificultades para encontrar trabajo.

John Hoffman afirmó en una demanda presentada contra Boelter en abril que su brazo y mano izquierdos probablemente nunca se recuperarían por completo, y que además tenía lesiones permanentes en sus sistemas digestivo y urinario.

Yvette Hoffman quedó con debilidad física permanente, según la demanda, mientras que su hija adulta, Hope Hoffman, que estaba allí y llamó al 911 pero no recibió disparos, sufrió un grave trauma psicológico.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de Ap con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.