Honda confía en haber arreglado los problemas de motor de Aston Martin en F1

El ingeniero jefe para la Fórmula 1 de Honda, Shintaro Orihara, afirmó este jueves que tiene confianza en haber solucionado los problemas de motor que lastraron el rendimiento de los Aston Martin en el inicio de la actual temporada.

Unas vibraciones excesivas hicieron la conducción tremendamente incómoda para el dos veces campeón mundial español Fernando Alonso y su compañero canadiense Lance Stroll en los tres primeros Grandes Premios del curso, antes de un parón de la competición de cinco semanas motivado por la guerra en Oriente Medio.

En declaraciones en Miami, donde la F1 se reanuda este fin de semana, Orihara explicó que cree que los cambios introducidos durante estas semanas han solucionado el problema y harán la tarea más sencilla a Alonso y Stroll.

El veterano piloto español pudo acabar el Gran Premio de Japón (18), el último en disputarse, pero no había podido conseguirlo antes en Australia y China. Stroll abandonó en los tres Grandes Premios de una temporada que marca una revolución técnica en los monoplazas, con los nuevos motores híbridos.

"Hemos realizado grandes progresos con la vibración", dijo Orihara. "Estamos deseando ver cómo funcionan aquí en la pista estas medidas", apuntó.

Los problemas de Aston Martin, última en la clasificación general de constructores con 0 puntos, han sido uno de los asuntos que han marcado el arranque de la temporada.

El parón de la competición por la cancelación de los Grandes Premios de Baréin y Arabia Saudita fue recibido en la escudería con sede en Silverstone, Reino Unido, como una oportunidad de trabajar en la mejora del motor.

Honda trabajó en ello en su fábrica de Sakura, Japón, y Orihara se mostró "esperanzado" en haber dado con la tecla para resolver definitivamente el problema.